غداً.. ضعف المياه بمنطقة الحُمّيات وعزبة التحرير في مدينة بني سويف.. أعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه غداً السبت 3 يناير 2026 عن منطقة الحُمّيات وعزبة التحرير بمدينة بني سويف ، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى 1ظهرا للقيام بأعمال صيانة بالشبكة

وتقدم الشركة اعتذارها عن ضعف المياه خلال الساعات المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي وبالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية بالمركز تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.