سكرتير عام بني سويف يتابع سير العمل بمنظومة التصالح

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، الاجتماع الأسبوعي بأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح على مخالفات البناء، وذلك لمتابعة آخر مستجدات سير العمل بالمنظومة ، وذلك في حضور كل من المهندسة مها أبو بكر رئيس اللجنة، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ، الأستاذة داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية، رؤساء المدن والمعنيين بملف التصالح بالوحدات المحلية من الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية .



وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام تقارير الأداء بالمنظومة في كل مركز على حدة متضمنة أعداد الملفات التي تم فحصها،ونسب الاستجابة للمواطنين، والموقف التنفيذي فيما يخص المعاينات، وإصدار النماذج، أواستكمال المستندات المطلوبة، كما تم مناقشة التحديات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل، وسبل تذليلها بالتنسيق بين الجهات المختصة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية.