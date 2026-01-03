رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من جولة في الأقصر

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي مطار القاهرة الدولي عائدا من محافظة الأقصر عقب جولة تفقدية موسعة له بالمحافظة .

رئيس الوزراء



وتفقد رئيس الوزراء مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز ارمنت واسكان الشباب بمركز الطود و محطة الصرف الصحي بارمنت وكورنيش البر الغربي و مستشفي الكرنك الدولي ومجمع الأقصر الطبي.

وقام رئيس الوزراء بعمل عدد من اللقاءات الودية مع عدد من المرضى في المستشفيات و السائحين بالمحافظة وشهد عرضا لأطفال قصور الثقافة بالأقصر.

يذكر أن قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمنطقتي البر الشرقي والبر الغربي بمحافظة الأقصر، وذلك في ختام زيارة رئيس الوزراء اليوم لمحافظة الأقصر.

وفي مستهل جولته بكورنيش البر الشرقي، أكد رئيس الوزراء أن أعمال تطوير كورنيش النيل بمحافظة الأقصر تأتي في إطار جهود الدولة لإبراز مدينة الأقصر ذات الطابع الأثري والحضاري العريق، مشيراً إلى أنه يعد متنفساً طبيعياً لأهالي المحافظة، وتم مراعاة تنفيذه بما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة، وبما يسهم في توفير تجربة سياحية مميزة للزائرين من الأهالي والسائحين.