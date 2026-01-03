قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد شهر العسل .. هل تتم تسوية أزمة بنتايج مع الزمالك؟
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي "سيتي كلوب" بالأقصر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، ضمن برنامج زيارته اليوم لمحافظة الأقصر، حمام السباحة الأوليمبي، بنادي سيتي كلوب فرع الأقصر.

في بداية الجولة، أكد المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، اهتمام المحافظة بتنمية المهارات الرياضية، واكتشاف المواهب الجديدة، وإنشاء المزيد من الأندية الرياضية وفقاً لأحدث المواصفات الدولية، بما يسهم في توفير كافة الإمكانات التي تساعد النشء والشباب على تطوير مهاراتهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وأضاف المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة أن حمام السباحة الأوليمبي يخدم جميع أبناء محافظة الأقصر، وتم الانتهاء من إنشائه عام 2016، بينما تم تشغيله في مايو 2025 بعد توقف لمدة 9 سنوات.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، الذي أوضح أن حمام السباحة مقام على مساحة 5700 متر مربع بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، ويضم حمام سباحة رئيسيا، وحمام سباحة للأطفال، ووحدة للعلاج الطبيعي، ووحدة لعلاج إصابات اللاعبين، وكافيتريات، وقاعة اجتماعات حديثة، وصالتين للمناسبات، وصالة لألعاب القوى، وناديا صحيا، و"جراج" للسيارات.

وفيما يتعلق بحمام السباحة الرئيسي أشار اللواء علي الشرابي إلى أنه يتكون من 10 حارات، بطول 50 مترا، وعرض 25 مترا، وعمق يبدأ من 160 سم وحتى 8 أمتار، وملحق به حمام سباحة صغير للأطفال، ومبنى إداري، ووحدة طب رياضي، ومجموعة مطاعم، وقاعة متعددة الأغراض، ووحدة تأهيل اللاعبين.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي بتفقد حمام السباحة والصالات الرياضية، كما شاهد عروضاً لفرق السباحة والألعاب القتالية والجمباز، حيث أشاد بأداء اللاعبين ومهاراتهم المتميزة، متمنياً لهم دوام التوفيق وتحقيق أفضل الإنجازات في مختلف البطولات المحلية والدولية.

الوزراء حمام السباحة الأوليمبي سيتي كلوب الاقصر

