أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين بقرية "الرياينة" بالاقصر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع خدمات المواطنين "المركز التكنولوجي" بقرية "الرياينة" بمركز أرمنت، الذي يُعد ضمن مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك ضمن برنامج زيارة رئيس الوزراء، التي يقوم بها اليوم لمحافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وخلال تفقد المجمع، أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، أن هذا الصرح يعد في صدارة المشروعات الرائدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أسهمت في تحقيق نقلة نوعية من خلال التطوير الشامل والمستدام للبنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، انطلاقا من هدف رئيسي يتمثل في تحسين جودة حياة المواطن وتعظيم استفادته من مختلف الخدمات الحكومية.

وأكد متابعته المستمرة لسير وانتظام العمل بمقر المجمع، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى حرصه أيضاً على معرفة آراء المواطنين بشكل دوري حول جودة الخدمات المقدمة لهم، بهدف العمل المتواصل للنهوض بمستوى الخدمة.

واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، إلى شرح من اللواء عبد الله عاشور، سكرتير عام محافظة الأقصر، عن المراكز التكنولوجية بالمحافظة، حيث أوضح أنها تشمل 22 مركزا تكنولوجيا، ومنها 13 مركزا بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح اللواء عبد الله عاشور أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتأثيث مُجمع خدمات المواطنين بقرية "الرياينة"، على مساحة 750 مترا مربعا ويضم ثلاثة طوابق، كما تم تدبير الاحتياجات المطلوبة من الأجهزة للتشغيل، مضيفا أن المركز التكنولوجي بقرية "الرياينة" يقدم نحو 353 خدمة للجمهور.

وأضاف أن المجمع يضم جميع الخدمات المستهدف تقديمها لأهالي القرية، مُتمثلة في خدمات الوحدة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والبريد، وخدمتي الشهر العقاري والسجل المدني، وقاعة للمجلس الشعبي المحلي، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تشغيل خدمات الوحدة المحلية ومكتب البريد، ومكتب التموين، ووحدة التضامن الاجتماعي، وجار استكمال تشغيل باقي الخدمات الأخرى.

ولفت اللواء عبد الله عاشور، الى أن مكتب البريد بالمجمع الخدمي يُوفر إلى جانب الخدمات المالية والبريدية العديد من الخدمات الحكومية للأهالي، من بينها ما يتعلق بالأحوال المدنية، ونيابة المرور، والحوالات الحكومية، وصرف المعاشات، ودفع المصروفات الدراسية، وتحصيل الفواتير، وصرف الإعانات، وصرف المرتبات ومستحقات العاملين بالدولة، حيث توفر مختلف خدمات المجمع الخدمي الوقت والجهد لأبناء القرية وتتيح لهم إنهاء مختلف الإجراءات.

وخلال الجولة، أجرى رئيس الوزراء حوارا مع الموظفين بالمركز حول الخدمات المقدمة، ومدى معرفة المواطن بالخدمات المتاحة، واستفسر الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد المواطنين المترددين على المركز يوميا، وأكد أهمية معرفة المواطن جيدا بمختلف الخدمات التي يتيحها المركز.

وفي ختام التفقد، شدد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية القصوى لمراقبة جودة الأداء داخل مجمعات خدمات المواطنين، موجهاً بضرورة ضمان كفاءة الموظفين في التعامل مع الجمهور.

كما أكد ضرورة تذليل العقبات الإجرائية أمام المواطنين وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، بما يضمن ترجمة مستهدفات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى واقع ملموس يحسن جودة الحياة اليومية لأهالينا.

وعقب الانتهاء من تفقد المركز التكنولوجي، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من اللواء عمر رشدي، ممثل جهاز تعمير البحر الأحمر، حول الموقف التنفيذي لإنشاء مبنى تنمية الأسرة والطفولة بقرية الرياينة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع، وأن المبني به دور أرضي يشمل 3 فصول حضانة ومنطقة ألعاب مفتوحة خلف المبنى، فضلا عن مركزي علاج طبيعي للكبار والأطفال، وغرفتي تخاطب، وصالة ألعاب رياضية، وفناء داخلي سماوي الإضاءة والتهوية، بالإضافة إلى دور أول يشمل منطقة انتظار خارجي وفصل محو أمية وورشتي تدريب ومعرض مفتوح وعيادة تنظيم أسرة ومركز مودة.

الوزرا رئيس الوزراء لاقصر

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
تموين الشرقية
بطاريات السيارات الكهربائية
