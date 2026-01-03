أطفال الأقصر يغنون لـ"رئيس الوزراء": عندنا فرح واتنصب يا لابايش يا قصب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطوير كورنيش البر الغربي بمحافظة الأقصر ورافقه وزراء الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر.



وشهد رئيس الوزراء عرضا لأطفال قصور الثقافة بالأقصر و فرق الكشافة حيث شهد عرض الأقصر بلدنا و وأغنية فلكلور "عندنا فرح واتنصب يا لابايش يا قصب" كما استمع قصيدة مصر من إحدى الأطفال ، واحنا جيل جديد جيل بيحب مصر .

وتجول رئيس الوزراء علي كورنيش البر الغربي وأدار حوارا مع السائحين علي الممشى حول مصر وما هو الشئ الذي أعجبهم خلال رحلتهم .

واستمع مدبولي لشرح حول تطوير الكورنيش والممشى الزجاجي بالكورنيش .

أطفال الأقصر يغنون لـ"رئيس الوزراء"

