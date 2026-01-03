رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر

خلال جولته الموسعة بمحافظة الأقصر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة رفع صرف صحي "الرياينة" بمركز ومدينة أرمنت، ضمن عدد من مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أرمنت.

وعقب وصوله المحطة، استمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة الأقصر.

وقال وزير الإسكان إن مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة يبلغ عددها 77 مشروعاً بإجمالي تكلفة تقدر بـ 8.58 مليار جنيه، وخلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2025 تم الانتهاء من 35 مشروعاً منها.

وأضاف أن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تبلغ 26 مشروعاً تم الانتهاء من 21 مشروعاً منها، وجار تنفيذ 5 مشروعات بإجمالي تكلفة 3.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 مشروعات أخري ضمن المرحلة الثانية من مشروعات "حياة كريمة".

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، هناك 9 مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية جار تنفيذها، تشمل مشروعا لمياه الشرب، و3 مشروعات صرف صحي بمناطق الحضر و5 مشروعات صرف صحي بمناطق الريف.

وخلال التفقد، قال اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إن مشروعات الهيئة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى محافظة الأقصر، تشمل 26 قرية بمركزى أرمنت وإسنا، في 7 قرى في مركز أرمنت، و19 قرية بمركز إسنا، وتتضمن المشروعات 32 محطة رفع، و30 من خطوط الطرد بإجمالي أطوال 125.3 كم من أقطار 150 مم حتى 800 مم، وإجمالي شبكات للانحدار بطول 385 كم من أقطار 160 مم حتى 1000 مم، و2 محطة معالجة بإجمالي طاقة 25/ 55 ألف م3/يوم.

كما استعرض تفصيلياً مخططات منظومة الصرف الصحي بكل من "أرمنت" وشرق وغرب "إسنا".

وخلال تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه لعنبر تشغيل الطلمبات بمحطة رفع صرف صحي "الرياينة"، أشار المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المحطة بقدرة 300 لتر/ث، وتقع على مساحة 800 متر مسطح وتخدم حوالي 60 ألف نسمة بقرية "الرياينة"، كما يستفيد من خدماتها إجمالي 140 ألف نسمة في عدد من القرى المحيطة بالمحطة نطاق مركز أرمنت وتشمل قرى: الرزيقات بحرى، الرزيقات قبلي، الديمقراط، المحاميد بحرى، المحاميد قبلي.

وأوضح المهندس أحمد جابر أن نسبة التغطية بمياه الشرب بمحافظة الأقصر بلغت 99.5%، كما شهدت خدمات الصرف الصحي بالمحافظة تطورا ملحوظاً، حيث وصلت نسبة التغطية حاليا إلى 53%، ومن المرجح أن تصل إلى 93% مع دخول باقي المشروعات الجاري تنفيذها.

كما استعرض المهندس أحمد جابر موقف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من مشروع شبكات مياه الشرب، ومشروع محطات مياه الشرب، ووصلات منزلية لمياه الشرب، وكذا مشروع مد شبكات انحدار صرف صحي.