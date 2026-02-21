«وننسى اللي كان» الحلقة 3.. ياسمين عبد العزيز تعين كريم فهمي حارسا شخصيا لها

طرحت منصة “شاهدـ الحلقة الثانية من مسلسل ”وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين العزيز.

وحملت الحلقة عددا من الأحداث، حيث قامت جليلة رسلان "ياسمين عبد العزيز" بتعيين بدر "كريم فهمي" حارسا شخصيا لها ومنح حارسها الشخصي "أحمد التهامي" إجازة بسبب ما تعرضت له في العرض الخاص لفيلمها.



مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.