سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا

عرض الإعلامي أحمد موسى، تصريحات لسائح إنجليزي مريض بإحدى مستشفيات الأقصر والتي يشيد فيها بجودة الخدمات الطبية المقدمة له .

وقال جون مارين في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنت في زيارة للأقصر وقررت أقوم بفحص طبي شامل والخدمة الصحية ".

وأكمل :" الخدمة الصحية جيدة والخدمة الصحية المقدمة لي هنا افضل من إنجلترا ".

وعلق الإعلامي أحمد موسى :" السائح قاعد في مستشفى على النيل والسائح الإنجليزي أشاد بمستوى الخدمة الصحية وقال لرئيس الوزراء مستوى الرعاية الصحية في مصر لم يجدها في بريطانيا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" السائح الإنجليزي قال إنه قاعد في فندق مش في مستشفى بالإضافة إلى جودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".