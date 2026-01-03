قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
هاني حسين

عرض الإعلامي أحمد موسى، تصريحات لسائح إنجليزي مريض بإحدى مستشفيات الأقصر والتي يشيد فيها بجودة الخدمات الطبية المقدمة له .

 وقال جون مارين في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنت في زيارة للأقصر وقررت أقوم بفحص طبي شامل والخدمة الصحية ".

وأكمل :" الخدمة الصحية جيدة والخدمة الصحية المقدمة لي هنا افضل من إنجلترا ".

وعلق الإعلامي أحمد موسى :" السائح قاعد في مستشفى على النيل والسائح الإنجليزي أشاد بمستوى الخدمة الصحية وقال لرئيس الوزراء مستوى الرعاية الصحية في مصر لم يجدها في بريطانيا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" السائح الإنجليزي قال إنه قاعد في فندق مش في مستشفى بالإضافة إلى جودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".

