برشلونة يتقدم على أولمبياكوس بثنائية لوبيز في الشوط الأول

تقدم فريق برشلونة الإسباني على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب “مونتجويك” ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاءت ثنائية برشلونة في شباك الفريق اليوناني بتوقيع لاعب الوسط فيرمين لوبيز في الدقيقتين 9 و39.

بدأ برشلونة اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: جول كوندي، كوبارسي، إريك جارسيا - بالدي.

الوسط: فيرمين لوبيز، بيدري، كاسادو

الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، درو

ويسعى البارسا، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، لتحقيق الفوز واستعادة التوازن بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان في الجولة السابقة، من أجل التقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل الفريق حاليًا المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

وكان برشلونة قد استهل مشواره في البطولة بانتصار صعب على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، قبل أن يتعرض لهزيمة بالنتيجة نفسها أمام باريس سان جيرمان، ليكتفي بثلاث نقاط من أول جولتين.

في المقابل، يطمح أولمبياكوس في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، بعدما حصد نقطة واحدة فقط حتى الآن وضعته في المركز التاسع والعشرين.