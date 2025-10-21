قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول
البرهان: لا نريد لأي ميليشيا مرتزقة أن يكون لها دور في مستقبل السودان
حلقة مفتوحة.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة غدا الأربعاء لفعاليات القمة المصرية الأوروبية
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الاوروبي بدعم مصر.
 


واضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الاوروبي سيدعم مصر في مجالات الطاقة النظيفهطة و الهيدروجين الاخضر، متابعا أن مصر تعمل حاليا على مبادلة الديون بالاستثمارات الاوروبية.

جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء.

فيما كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.

يستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج عمله خلال زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، صباح غد الأربعاء، بمقابلة مع كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وعقب ذلك، يصل الرئيس بعد ظهر غد إلى مقر المفوضية الأوروبية للمشاركة في الجلسة الختامية للحدث الاقتصادي الذي يعقد بين مصر والاتحاد الأوروبي على هامش القمة الأوروبية، حيث يلقي الرئيس كلمة خلال الجلسة الختامية.


ثم يتوجه الرئيس إلى مقر المجلس الأوروبي، حيث يشارك الرئيس مساء اليوم في الجلسة الرئيسية للقمة المصرية الأوروبية.


وعقب انتهاء القمة، يتوجه الرئيس إلى مقر انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بحضور رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.


كما يشارك الرئيس مساء غد الاربعاء في مأدبة عشاء رسمية مقامة على شرفه بحضور رؤساء وقادة ورؤساء حكومات ٢١ دولة أوروبية تأكد حضورهم.


وفيما يتعلق بجدول زيارة الرئيس بعد غد الخميس، يعقد السيد الرئيس لقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، كما سيتم عقد لقاء خلال مأدبة إفطار عمل بين الجانبين.


كما يتضمن برنامج الزيارة توجه الرئيس للقصر الملكي البلجيكي، حيث سيكون في استقباله الملك فيليب ملك بلجيكا الذي سيصطحبه إلى مكتبه لإجراء لقاء ثنائي.
 

