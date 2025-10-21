ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة بنفسجية ساحرة في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي

في ليلة من ليالي الأناقة والتألّق، خطفت النجمة ميس حمدان الأنظار على السجادة الحمراء خلال سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي 2025، بإطلالة بنفسجية ساحرة نالت إعجاب الحضور وعدسات الكاميرات.

اختارت ميس فستاناً باللون البنفسجي بتصميم أنيق وجريء، يجمع بين الرقي والعصرية، وبرز بقصّة مميزة تُبرز رشاقتها وتُعبّر عن شخصيتها الجريئة. اللون البنفسجي، الذي طالما ارتبط بالفخامة والتميّز، أضفى على إطلالتها لمسة ملكية جعلتها محط أنظار الجميع.

جاء الفستان بخامة انسيابية ناعمة، مع شق جانبي أنيق، وتصميم مكشوف الكتفين، ما أضفى أنوثة طاغية على الإطلالة. واعتمدت ميس تسريحة شعر ناعمة ومكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الشرقية، لتُكمل اللوحة الجمالية بإطلالة متكاملة وراقية.

تفاعل واسع وإشادة إعلامية

انتشرت صور ميس حمدان سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بإطلالتها الجذابة، واعتبروها واحدة من أجمل نجمات المهرجان هذا العام. كما حصدت إشادة من خبراء الموضة والنقاد الذين وصفوا اختيارها بالذكي والمميز.