مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب

قال مسئول في البيت الأبيض، اليوم /الثلاثاء/، إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب، رغم المحادثات الأخيرة بين الجانبين حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح المسئول، في تصريح لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف أجريا مكالمة "بنّاءة" أمس، مضيفًا أنه "ليس من الضروري عقد لقاء مباشر بين الوزيرين في الوقت الراهن".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن ترامب الأسبوع الماضي، عقب مكالمة هاتفية مع بوتين، عزمه لقاء الرئيس الروسي في بودابست لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، دون تحديد موعد للاجتماع.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن التحضير لمثل هذا اللقاء "يحتاج إلى استعداد جاد"، في إشارة إلى أن الاجتماع قد لا يُعقد قريبًا.

وكان ترامب وبوتين التقيا في أغسطس الماضي في مدينة أنكوراج بولاية ألاسكا، لبحث تطورات الحرب الأوكرانية، غير أن القمة لم تسفر عن نتائج ملموسة، فيما واصلت موسكو هجماتها الصاروخية على الأراضي الأوكرانية.