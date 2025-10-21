قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
مانشستر سيتي يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول بدوري الأبطال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

المصرية لإغاثة غزة: تحية لأم الدنيا لمدّ أياديها إلينا بالغذاء والدواء والمأوى

مصر وفلسطين
هاني حسين

كشف محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهل غزة، تفاصيل تطورات الأوضاع داخل القطاع وآخر مستجدات المساعدات المصرية، قائلًا:"تحياتي للقيادة المصرية، قيادةً وشعبًا، التي كانت ولا تزال الحضن الدافئ لفلسطين وأهلها من قلب غزة الصامدة، والتحية لمصر أم الدنيا التي امتدت أياديها البيضاء إلينا تحمل الغذاء والدواء والمأوى، وتحمل قبل ذلك رسالة إنسانية عظيمة تؤكد أن الدم واحد والمصير واحد."

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"ننتظر الآن داخل مقر اللجنة المصرية وصول 103 شاحنات، عبارة عن قافلة تحمل الأمل ورسالة سلام من القيادة المصرية إلى قطاع غزة وأهله، ولا تزال اللجنة المصرية مستمرة في العمل ولم تترك أهل غزة لحظة واحدة، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، وهذا هو جوهر تعزيز صمود أهل القطاع."

وأضاف: "نقولها مجددًا، إن الكلمات التي صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ستُدرّس في المدارس والجامعات، وسيسجلها التاريخ بحروف من نور، كيف أن الرئيس السيسي منع التهجير وقال (فلسطين للفلسطينيين). وسنقول للتاريخ ومن يكتبه: قف مهلًا، إن الرئيس السيسي منع تهجير الفلسطينيين."

وأوضح منصور أن اللجنة تعمل حاليًا على إقامة عدد من المخيمات الجديدة، تحمل الأرقام 11 و12 و13 و14، قائلًا:"اليوم نقوم بإنشاء عدد كبير من المخيمات في شمال قطاع غزة، وهي مخيمات ذات أبعاد إنسانية كبيرة، خاصة أن إقامتها في شمال القطاع تُعد رسالة قوية لمنع تهجير السكان من تلك المنطقة. فعلى سبيل المثال، هناك مخيم في شمال غرب مدينة غزة تبلغ مساحته 120 دونمًا، وسيحتضن نحو 2000 عائلة فلسطينية، ويوفر الخيام والأغطية والطرود الصحية والغذائية. كما تضم هذه المخيمات مدارس، خاصة بعد أن دمّر جيش الاحتلال المدارس والجامعات بالكامل، بالإضافة إلى مستوصفات طبية ومخابز وحفر آبار مياه بديلة بعد تدمير الآبار داخل القطاع."

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول جهود نقل النازحين المقيمين على شاطئ بحر غزة مع اقتراب فصل الشتاء، أوضح منصور:"اللجنة المصرية قامت بإجلاء الأسر التي كانت تفترش شاطئ بحر غزة، خاصة بعد أن أدت موجات المد والجزر إلى استشهاد عشرة أشخاص بعد وصول المياه إلى خيامهم. وقد قامت اللجنة بإجلاء عدد كبير من النازحين إلى المخيمات المصرية ووفرت لهم الأغطية والطرود الغذائية والصحية."


كما كشف أن اللجنة المصرية مستمرة في عملياتها، وستقوم بإجلاء العائلات الموجودة على جانبي الطرق، لا سيما طريق صلاح الدين، حيث تُعد اللجنة خطة متكاملة لإجلاء تلك الأسر.

وشدد المتحدث الإعلامي على أن اللجنة المصرية تضع خططًا عاجلة وتنعقد على مدار الساعة للتعامل مع مستجدات الأوضاع مع اقتراب فصل الشتاء.قائلاً : " الاغاثات والقوافل تصل لغزة بقرار من القيادة المصرية وحتى الان كافة المساعدات تقدم فقط  من مصر ونحتاج لمزيد منها من العالم لان كافة المساعدات التي تصل لاهل غزة من مصر فقط.

مصر فلسطين اخبار التوك شو غزة قطاع غزة

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

مجلس النواب

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز مواجهة الفكر المتطرف

ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب

برلمانية: القمة المصرية الأوروبية ترسخ ريادة مصر كجسر توازن بين الشرق والغرب

النائبة هناء أنيس رزق الله

خارجية النواب: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تؤكد مكانة مصر الإقليمية وتدشن لشراكة إستراتيجية مع أوروبا

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

