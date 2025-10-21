المصرية لإغاثة غزة: تحية لأم الدنيا لمدّ أياديها إلينا بالغذاء والدواء والمأوى

كشف محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهل غزة، تفاصيل تطورات الأوضاع داخل القطاع وآخر مستجدات المساعدات المصرية، قائلًا:"تحياتي للقيادة المصرية، قيادةً وشعبًا، التي كانت ولا تزال الحضن الدافئ لفلسطين وأهلها من قلب غزة الصامدة، والتحية لمصر أم الدنيا التي امتدت أياديها البيضاء إلينا تحمل الغذاء والدواء والمأوى، وتحمل قبل ذلك رسالة إنسانية عظيمة تؤكد أن الدم واحد والمصير واحد."

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"ننتظر الآن داخل مقر اللجنة المصرية وصول 103 شاحنات، عبارة عن قافلة تحمل الأمل ورسالة سلام من القيادة المصرية إلى قطاع غزة وأهله، ولا تزال اللجنة المصرية مستمرة في العمل ولم تترك أهل غزة لحظة واحدة، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، وهذا هو جوهر تعزيز صمود أهل القطاع."

وأضاف: "نقولها مجددًا، إن الكلمات التي صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ستُدرّس في المدارس والجامعات، وسيسجلها التاريخ بحروف من نور، كيف أن الرئيس السيسي منع التهجير وقال (فلسطين للفلسطينيين). وسنقول للتاريخ ومن يكتبه: قف مهلًا، إن الرئيس السيسي منع تهجير الفلسطينيين."

وأوضح منصور أن اللجنة تعمل حاليًا على إقامة عدد من المخيمات الجديدة، تحمل الأرقام 11 و12 و13 و14، قائلًا:"اليوم نقوم بإنشاء عدد كبير من المخيمات في شمال قطاع غزة، وهي مخيمات ذات أبعاد إنسانية كبيرة، خاصة أن إقامتها في شمال القطاع تُعد رسالة قوية لمنع تهجير السكان من تلك المنطقة. فعلى سبيل المثال، هناك مخيم في شمال غرب مدينة غزة تبلغ مساحته 120 دونمًا، وسيحتضن نحو 2000 عائلة فلسطينية، ويوفر الخيام والأغطية والطرود الصحية والغذائية. كما تضم هذه المخيمات مدارس، خاصة بعد أن دمّر جيش الاحتلال المدارس والجامعات بالكامل، بالإضافة إلى مستوصفات طبية ومخابز وحفر آبار مياه بديلة بعد تدمير الآبار داخل القطاع."

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول جهود نقل النازحين المقيمين على شاطئ بحر غزة مع اقتراب فصل الشتاء، أوضح منصور:"اللجنة المصرية قامت بإجلاء الأسر التي كانت تفترش شاطئ بحر غزة، خاصة بعد أن أدت موجات المد والجزر إلى استشهاد عشرة أشخاص بعد وصول المياه إلى خيامهم. وقد قامت اللجنة بإجلاء عدد كبير من النازحين إلى المخيمات المصرية ووفرت لهم الأغطية والطرود الغذائية والصحية."



كما كشف أن اللجنة المصرية مستمرة في عملياتها، وستقوم بإجلاء العائلات الموجودة على جانبي الطرق، لا سيما طريق صلاح الدين، حيث تُعد اللجنة خطة متكاملة لإجلاء تلك الأسر.

وشدد المتحدث الإعلامي على أن اللجنة المصرية تضع خططًا عاجلة وتنعقد على مدار الساعة للتعامل مع مستجدات الأوضاع مع اقتراب فصل الشتاء.قائلاً : " الاغاثات والقوافل تصل لغزة بقرار من القيادة المصرية وحتى الان كافة المساعدات تقدم فقط من مصر ونحتاج لمزيد منها من العالم لان كافة المساعدات التي تصل لاهل غزة من مصر فقط.