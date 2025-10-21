قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
الذهب يواصل تراجعه في التعاملات المسائية .. اعرف سعر عيار 21 الآن
هاآرتس: مكتب رئيس إسرائيل ناقش مع عائلات الرهائن احتمال العفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي
هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح حكم الشرع
توك شو

خبير استراتيجي: ضغوط مصرية وأمريكية مكثفة على إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بـ الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن إسرائيل تتعرض حاليًا لضغوط كبيرة من مصر والولايات المتحدة من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن هناك تحركات مصرية سياسية مكثفة في المنطقة تهدف إلى تثبيت الهدنة ومنع تجدد التصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن الزخم السياسي داخل إسرائيل يعكس حجم الضغوط التي يمارسها الوسطاء الدوليون على حكومة نتنياهو في هذا الملف.

وأضاف أن التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية بشأن حركة "حماس" تأتي في إطار محاولة إرضاء الجانب الإسرائيلي، لافتًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتضمن إطارًا زمنيًا محددًا لتسليم جثامين وأسرى إسرائيل، وهو ما يُفقد نتنياهو مبررات التصعيد العسكري داخل القطاع.

وأشار مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية إلى أن وجود مسؤولين أمريكيين بارزين مثل كوشنر وويتكوف في المنطقة لمتابعة الموقف ميدانيًا يعكس مدى اهتمام واشنطن بملف التهدئة، مؤكدًا أن إسرائيل تواجه أيضًا ضغوطًا داخلية متزايدة تجعل من الاستمرار في التصعيد خيارًا مكلفًا سياسيًا وأمنيًا للحكومة الإسرائيلية.

الأكاديمية العسكرية إسرائيل مصر الولايات المتحدة غزة

المزيد

