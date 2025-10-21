بسنت شوقي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة

شاركت الفنانه بسنت شوقي جمهورها أحدث ظهور لها ظهور لها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.



وخطفت بسنت شوقي في الأنظار بإطلالة جذابة جريئة ، حيث ارتدت فستان باللون مجسم مفتوح منّ ناحية الصدر باللون البني.

وكانت قد أثارت الفنانة بسنت شوقي الجدل على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي .

وداعبت بسنت شوقي زوجها محمد فراج وبدت وكأنها تطلب منه قبلة أمام عدسات المصورين، في موقف طريف، لفت أنظار حضور مهرجان الجونة السينمائي، خاصة أن الثنائي فراج وبسنت كابلز محبوب من الجمهور ويتابع أخبارهم أولا بأول.

واختُتم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائية في دورته الثامنة برسالة إنسانية مؤثرة جاءت على لسان الإعلامي أنس بوخش التي لخّصت روح المهرجان، مؤكدةً أن ما يجمع البشر أقوى من المسافات والاختلافات، وأن الفنَّ هو مرآة الإنسانية التي توحدنا جميعًا. وبعدها كان عرضُ الألعابِ النارية (الفايروركس) للفنان أحمد عصام إعلانًا ببدء الدورة الثامنة.



وكرم مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.