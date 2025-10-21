رئيس " أبناء مصر": زيارة السيسي لبروكسل تُرسخ الدور المحوري لمصر في توجيه العلاقات الدولية

قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لترؤس وفد مصر في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، والمقرر انعقادها في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري تعكس بوضوح الدور المحوري الذي تلعبه مصر والقيادة السياسية الحكيمة في توجيه دفة العلاقات الدولية لخدمة المصالح الوطنية.

وأضاف "بركات"، في بيان، أن هذه الزيارة تأكيد على استراتيجية مصر الفعالة في التعامل مع القوى العالمية، وترسيخ لمكانتها كلاعب أساسي لا يمكن تجاهله في قضايا الأمن والتنمية، موضحًا أن وصف القمة بأنها تاريخية، والأولى من نوعها وكونها تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة يُمثل اعترافًا أوروبيًا بالدور القيادي للرئيس السيسي في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الندية والمؤسسية، وهذا الترفيع في مستوى العلاقات لم يكن ليتحقق لولا الثقل السياسي والمصداقية التي اكتسبتها القيادة المصرية.

وأوضح رئيس حزب أبناء مصر، أن جدول أعمال الزيارة، المليء باللقاءات رفيعة المستوى مع القادة الأوروبيين وملك بلجيكا يؤكد على محورية مصر كمركز ثقل إقليمي؛ فالهدف المُعلن لترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي يُرسخ حقيقة أن القاهرة هي المرجع الرئيسي ومهندس التوازنات في المنطقة، وأن أي استراتيجية أوروبية ناجحة تجاه القضايا الإقليمية والدولية لا يمكن أن تنجح دون التفاهم والتنسيق مع القيادة المصرية، مشيرًا إلى أن مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تُسلط الضوء على الدور المحوري والاستراتيجي لمصر في صون الأمن الأوروبي، والقيادة السياسية المصرية، بنجاحها في ضبط الحدود ومنع التدفقات غير الشرعية، جعلت من مصر شريكًا أمنيًا موثوقًا، يستثمر استقراره ليكون ضمانًا لاستقرار القارة الأوروبية.

وأشار إلى أن تضمين الزيارة لشق اقتصادي محوري وعقد منتدى اقتصادي موسّع بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية يعكس القيادة الاستباقية للرئيس السيسي في توظيف الزخم السياسي والدبلوماسي لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة، وتؤكد هذه الخطوة على أن الدبلوماسية المصرية تعمل بكامل طاقتها لفتح آفاق الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، مما يُعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن هذه الزيارة خير دليل على أن القيادة السياسية المصرية تستغل موقع مصر الاستراتيجي ودورها المحوري لتعزيز مكانة الدولة كقوة إقليمية مؤثرة وفعالة، قادرة على تحقيق المنفعة المتبادلة وتأمين المصالح الوطنية في آن واحد، موضحًا أنها زيارة تعكس قوة مصر وتأثيرها على صانعي القرار الدولي.