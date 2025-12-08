قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فادية عبد الغني عن سبب غيابها: لم أجد الدور المناسب لتاريخي الفني| خاص
زيلينسكي: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة سلام لم تكن سهلة
هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة تضرب غرب البلاد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الكونجرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
ما هو ثواب صيام يوم الإثنين؟.. 22 جائزة ربانية
توك شو

احذر من شراء اللحوم في هذه الحالة.. نصائح هامة للمواطنين

اللحوم
اللحوم
منار عبد العظيم

تنتشر الشائعات والتحذيرات على صفحات  التواصل الاجتماعي بشأن عدم صلاحية اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية، وفي هذا الصدد نفي الدكتور الحسيني محمد، المتحدث الرسمي باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة،  تلك المزاعم بشكل قاطع، موضحا أن الوضع الصحي والرقابي مستقر وآمن.

الرقابة البيطرية: جهود مستمرة لضمان سلامة الغذاء

وأكد الدكتور الحسيني محمد خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تمارس دورها الرقابي بشكل مكثف ومستمر على مختلف الأسواق.

رقابة شاملة على:

محلات بيع اللحوم الحمراء

منافذ بيع الدواجن

محلات بيع الأسماك

منتجات اللحوم والأسماك والدواجن

وأوضح أن هذه الحملات لا تُنفَّذ بشكل منفرد، بل تتم بتنسيق كامل بين عدة جهات رقابية لضمان أعلى درجات سلامة الغذاء.

تعاون بين الجهات الرقابية لضمان غذاء آمن

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الحملات الرقابية تتم بالتعاون مع:

وزارة التموين

جهاز حماية المستهلك

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وذلك بهدف تأمين غذاء صحي وآمن للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ومنع أي تجاوزات قد تضر بصحة المستهلك.

نصائح أساسية عند شراء اللحوم الحمراء

وجّه الدكتور الحسيني محمد عدة نصائح مهمة للمواطنين، لتجنب الوقوع ضحية الغش أو شراء منتجات غير خاضعة للرقابة.

1. الشراء من مصدر موثوق

وشدّد على ضرورة شراء اللحوم من جزار معتمد أو محل معروف بتعاملاته الآمنة والملتزمة.

2. التأكد من وجود الختم الرسمي

وجود الختم البيطري على اللحوم هو الضمان الوحيد لمرورها بجميع مراحل الكشف والرقابة داخل المجازر المعتمدة.

الختم هو الدليل القاطع على أن اللحوم ذُبحت وفُحصت تحت إشراف أطباء بيطريين متخصصين.

إرشادات مهمة عند شراء الدواجن

لم تقتصر النصائح على اللحوم فقط، بل امتدت لتشمل الدواجن المذبوحة والحية.

أولاً: الدواجن المذبوحة

ضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية على العبوة.

التأكد من أن الذبح تم داخل مجزر مرخص وتحت إشراف طبيب بيطري.

ثانياً: الدواجن الحية

عند شراء الدواجن الحية، يجب على المستهلك مراقبة علامات الصحة التالية:

أن تكون يقظة ونشيطة

ريش لامع وذو لون طبيعي

العُرف بلون أحمر وردي طبيعي

وهي مؤشرات واضحة على سلامة وصحة الطائر قبل الذبح.

