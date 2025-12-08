هل يجب فصل بطارية سيارتك قبل الذهاب في إجازة؟ تحذير هام

يواجه العديد من السائقين تساؤلات حول ضرورة فصل بطارية السيارة قبل التوجه في إجازة، وذلك لتجنب نفاد شحنها عند العودة.

تعتمد الإجابة على هذا التساؤل بشكل أساسي على عمر البطارية ومدة السفر المخطط لها.

يجب الأخذ في الاعتبار أن البطارية تحتفظ بشحنها عادةً لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع في وضع التخزين، ولكن هذه الفترة تتأثر بشكل كبير بحالة البطارية عند تخزينها.

متى ينفد شحن البطارية

تنفد شحنة البطارية بشكل أسرع في بعض الحالات، خصوصاً في المركبات الحديثة. تميل البطاريات الأقدم من 3 سنوات إلى النفاد بشكل أسرع، وذلك لأن الأنظمة الإلكترونية في السيارات الحديثة تستهلك كميات ضئيلة من الطاقة حتى وهي مطفأة.

وتستنزف هذه الأنظمة، التي تشمل الساعة، والراديو، ووحدة التحكم الإلكترونية (ECU)، وكاميرا لوحة القيادة، جزءًا صغيرًا من الطاقة بشكل مستمر.

لذلك، كلما طالت مدة التخزين، زاد خطر نفاد الشحن بشكل كافٍ لعدم قدرة السيارة على البدء.

التوصيات النهائية قبل السفر الطويل

إذا كنت تخطط للسفر لمدة تزيد عن أربعة أسابيع، يوصى باتخاذ إجراء احترازي لضمان قدرة السيارة على البدء فور عودتك.

هناك خياران رئيسيان لهذا الغرض: الأول هو فصل البطارية عن طريق إزالة كبلها، وغالبًا ما يكون الكبل السالب، لإيقاف أي سحب للطاقة من الأنظمة الداخلية للسيارة.

والخيار الثاني هو توصيل البطارية بشاحن التنقيط (Trickle Charger)، وهو شاحن ذكي يحافظ على مستوى شحنها دون شحنها بشكل مفرط، مما يضمن جاهزيتها عند العودة من الإجازة.