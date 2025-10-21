الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل

أعلن الدكتور أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن التقديم لحج الجمعيات الأهلية للعام الجاري سيبدأ غدًا، 22 أكتوبر، ويستمر حتى 6 نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن عدد التأشيرات المخصصة للحج هذا العام يبلغ 12 ألف تأشيرة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف عبدالموجود، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التقديم متاح لجميع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال الجمعيات الأهلية، سواء كانوا أعضاء حاليين أو تقدموا للاشتراك حديثًا، مؤكدًا أنه لا يشترط مدة زمنية محددة لعضوية الجمعية للتقدم.

وأوضح أن التقديم يتم من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، والتي تشرف عليها وزارة الداخلية، حيث يتم إدخال كافة البيانات واستيفاء الاستمارة الإلكترونية، كما يمكن التقديم يدويًا عبر مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

ولفت إلى أن توزيع التأشيرات سيتم بعد إغلاق باب التقديم، وفقًا لنسبة الطلبات في كل محافظة، بحيث تحصل المحافظات التي تشهد إقبالًا أكبر على فرص أعلى في القرعة.

وفيما يتعلق بالتكلفة، أكد عبدالموجود أنه سيتم إعلان الأسعار الرسمية لبرامج الحج في بداية نوفمبر، بعد اعتمادها من مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، مشددًا على أنها لن تزيد عن أسعار العام الماضي.

وأوضح أن هناك تحسينات كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام، تشمل: إقامة في فنادق مصنفة ومعتمدة، تقديم وجبات بجودة عالية لجميع المستويات (اقتصادي – 4 نجوم – 5 نجوم)، تطوير خدمات الإعاشة والإقامة في المشاعر المقدسة، التعاقد على وسائل نقل حديثة (موديلات 2025) لضمان راحة الحجاج.