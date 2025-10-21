قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجات أيرلاندية عنيفة في فندق يأوي طالبي لجوء بعد مزاعم اعتداء جنسي |صور
زحام في كل مكان.. الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
كشف تفاصيل صفقة ضم زيزو من الزمالك.. أحمد حسام عوض يحكي رحلة عشقه للنادي الأهلي
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
توك شو

الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل

الحرم المكي
الحرم المكي
هاني حسين

أعلن الدكتور أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن التقديم لحج الجمعيات الأهلية للعام الجاري سيبدأ غدًا، 22 أكتوبر، ويستمر حتى 6 نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن عدد التأشيرات المخصصة للحج هذا العام يبلغ 12 ألف تأشيرة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف عبدالموجود، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التقديم متاح لجميع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال الجمعيات الأهلية، سواء كانوا أعضاء حاليين أو تقدموا للاشتراك حديثًا، مؤكدًا أنه لا يشترط مدة زمنية محددة لعضوية الجمعية للتقدم.

وأوضح أن التقديم يتم من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، والتي تشرف عليها وزارة الداخلية، حيث يتم إدخال كافة البيانات واستيفاء الاستمارة الإلكترونية، كما يمكن التقديم يدويًا عبر مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

ولفت إلى أن توزيع التأشيرات سيتم بعد إغلاق باب التقديم، وفقًا لنسبة الطلبات في كل محافظة، بحيث تحصل المحافظات التي تشهد إقبالًا أكبر على فرص أعلى في القرعة.

وفيما يتعلق بالتكلفة، أكد عبدالموجود أنه سيتم إعلان الأسعار الرسمية لبرامج الحج في بداية نوفمبر، بعد اعتمادها من مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، مشددًا على أنها لن تزيد عن أسعار العام الماضي.

وأوضح أن هناك تحسينات كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام، تشمل: إقامة في فنادق مصنفة ومعتمدة، تقديم وجبات بجودة عالية لجميع المستويات (اقتصادي – 4 نجوم – 5 نجوم)، تطوير خدمات الإعاشة والإقامة في المشاعر المقدسة، التعاقد على وسائل نقل حديثة (موديلات 2025) لضمان راحة الحجاج.

الحج اخبار التوك شو تأشيرة الحج العمرة مصر

الذهب

