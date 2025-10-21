بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الأسعار والشروط

قال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إنه تم إعتماد فتح باب التقدم للحج إعتبارا من الغد 22 أكتوبر وحتي يوم 6 نوفمبر، مشيرا إلى أن أى مواطن مشترك فى إحدي الجمعيات الأهلية من حقه التقديم فى القرعة الخاصة بالحج، والتسجيل عبر البوابة الموحدة للحج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يتشرط على المواطن أن يكون لديه بطاقة رقم قومي سارية لمدة 6 أشهر على الأقل، والسن لا يقل عن ال21 عاما، و18 عاما فى حال وجود مرافق، وبالنسبة لكبار السن 75 عاما، وفى حال كان سنه أكبر يجب وجود مرافق له.

وتابع أنه على مستوي الإشتراطات الصحية، فيجب على المواطن أن يكون قادر على أداء فريضة الحج وفقا لإشتراطات تم إعتمادها من قبل وزارة الصحة المصرية مع وزارة الصحة السعودية، وهناك أمراض يحذر تسجيلهم هذا العام لأداء الفريضة، على رأسهم حالات الفشل الكلوي ، وتليف الرئة.

وبالنسبة للأسعار، فأشار إلى هناك مستويات للحج، مستوي أول خمس نجوم على ساحة الحرم، ومستوي ثاني ومستوي إقتصادي فنادق، ومستوي ثالث فنادق مصنفة 3 و4 نجوم، معقبا: "السعر كان العام الماضي لمستوي الخمس نجوم كان ب395 ألف جنيه بخلاف قيمة تذكرة الطيران، والمستوي الإقتصادي كان 240 ألف جنيه".