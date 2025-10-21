تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

حذر كبير الاقتصاديين للأسواق في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية جون هيجينز، من أن الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا، مشيرا إلى أن المعدن النفيس تجاوز قيمته العادلة بكثير، مما يضعه في نطاق ما يشبه الفقاعة المالية.



الذهب مسعر بأعلي من ثمنه

وأوضح هيجينز في مذكرة تحليلية وفق ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي، أن سعر الذهب الحقيقي، المعدل وفقا للتضخم، أصبح الآن أعلى بنحو 60% من ذروته المسجلة عام 1980، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف متوسطه منذ ذلك العام، مؤكدا أن هذا الصعود لم يعد مبررا بالعوامل الاقتصادية التقليدية.



ورغم الدور المعروف للذهب كمخزن للقيمة، شدد هيجينز على أن القفزة الأخيرة في الأسعار لا تتماشى مع حركة العوامل الاقتصادية المعتادة، مثل تراجع العوائد الحقيقية على السندات أو ارتفاع معدلات التضخم.



وأشار إلى أن عوائد السندات المحمية من التضخم ارتفعت في السنوات الأخيرة، على عكس ما يفترض أن يدفع المستثمرين نحو الذهب، مضيفا أن العلاقة التي كانت تربط بين هذه العوائد وسعر الذهب قد انهارت مؤخرا.

التضخم ليس سببا في الارتفاع المبالغ

ولفت إلى أن معدلات التضخم تراجعت منذ ذروتها بعد الجائحة، رغم بقائها أعلى من المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية، ما يضعف من حجة أن التضخم هو الدافع وراء الارتفاع المستمر في أسعار الذهب.

تنويع الأصول

وأرجع الخبير الاقتصادي هذا الارتفاع إلى عوامل مضاربية غير قائمة على أساس اقتصادي قوي، أبرزها، سعي البنوك المركزية ومديري الاحتياطيات لتنويع الأصول بعيدا عن الدولار، وزيادة استثمارات صناديق المؤشرات في الذهب، بالاضافة إلى تنامي الطلب الصيني على الذهب والاندفاع الشرائي خوفا من تفويت الفرصة، لا سيما بين المستثمرين الأفراد.

فقاعة قابلة للانفجار

ورغم ذلك، اعترف بأن بعض هذه العوامل قد تكون هيكلية وقد تسهم في الحفاظ على الأسعار مرتفعة لفترة أطول، لكنه عاد ليؤكد أن الاحتمال الأكبر أن يكون السوق في فقاعة قابلة للانفجار في أي لحظة.

المعدن الأصفر قرب مستويات قياسية

يأتي هذا التحذير في وقت لا تزال فيه أسعار الذهب تحوم قرب مستوياتها القياسية، مدعومة بالتوترات الجيوسياسية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية، واهتمام واسع من المستثمرين الأفراد؛ لكن تحليل "كابيتال إيكونوميكس" يشير إلى أن السوق قد يكون انفصل عن الأساسيات الاقتصادية، مما يزيد من مخاطر انخفاض مفاجئ في الأسعار.

وقد بدأ هذا التراجع بالفعل، حيث انخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 5%، أي ما يعادل 170 دولارا، لتسجل 4,113 دولارا للأوقية في التعاملات المسائية.