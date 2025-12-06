مشروب لذيذ يقوى القلب ويحسن المزاج

يعد الكاكاو من اكثر المشروبات الصحية التي تساعد على علاج عدد كبير من المشاكل والوقاية منها.

ووفقا لما جاء في موقع healthshots نكشف لكم أهم فوائد الكاكاو الصحية.

صحة القلب

ارتبط تناول الأطعمة الغنية بالبوليفينول الطبيعي، بما في ذلك الكاكاو، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لبحث نُشر عام ٢٠١٧ في مجلة فرونتيرز كما أن الفلافونويدات الموجودة في الكاكاو قد تُسهم في صحة القلب والأوعية الدموية من خلال تحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم، ودعم مستويات الكوليسترول الصحية.

تحسين المزاج

يحتوي الكاكاو على مركبات قد تُحفّز إنتاج الإندورفين، مما يُحسّن مزاجك ويُخفّف التوتر.

تحسين الوظيفة الإدراكية

إن الفلافانول الموجود في الكاكاو يرتبط بتعزيز الوظائف الإدراكية و هذا يعني أنه قد يساعدك على التعلم ويساهم في تحسين ذاكرتك.

محتوى المعادن

يُعد الكاكاو مصدرًا جيدًا للمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم، و تلعب جميعها أدوارًا حيوية في وظائف الجسم المختلفة.