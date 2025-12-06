الجامعة الأمريكية تكرم روحية جلال على دبلوم الدراسات العليا بالصحافة التليفزيونية والرقمية

احتفلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتخريج الدفعتين التاسعة والعاشرة من دبلومة الإعلام الرقمي بمركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية، في حفل كبير شهد حضوراً واسعاً لقيادات إعلامية وأكاديمية بارزة، وسط مشاركة مميزة لعدد من الدول العربية.



وشهد الحفل تكريم الكاتبة الصحفية روحية جلال وذلك لحصولها على دبلوم الدارسات العليا بالمركز، وأقيم الحفل بقاعة " باسيلي " بحرم الجامعة ، بحضور الدكتورة نهى المكاوي، ، عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة، والأستاذ الدكتور حسين أمين، مدير المركز، والأستاذة دينا سعد ، مدير برنامج التنمية المهنية بالمركز ، إلى جانب أعضاء الهيئة الاستشارية الدولية العليا للمركز، والمتحدث الرئيسي بالحفل الدكتور الإعلامي عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي .