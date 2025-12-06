حفل زفاف المصارع أدهم سارى.. صور

احتفل المصارع أدهم سارى الملقب بالدبابة للاعب منتخب مصر وبطل أفريقيا، بعقد قرانه بأحد فنادق القاهرة الكبري بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ومندوب عن وزير الشباب والرياضة واعضاء مجلس النواب والشيوخ.

من بينهم:

النائب فيصل أبو عريضة

النائب أحمد الخشن

النائب عبد الهادي القصبي

النائب فايز أبو حرب

النائب محمود مرجان

وشارك في الحفل جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، وعدد من قيادات الأمن، الذين حرصوا على تقديم التهنئة والمباركة.

وأحيا الحفل النجم والمطرب سعد الصغير الذي قدم مجموعة من الأغاني التي أشعلت أجواء الفرح وسط تفاعل كبير من الحضور، لتكتمل الليلة في أجواء من السعادة والاحتفاء.