نشأت الديهي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل

عرض الإعلامي نشأت الديهي مشاهد من استقبال المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية إلى بلجيكا، للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية التي تُعد الأولى من نوعها بعد رفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.



وقال "الديهي" من بروكسل خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة مع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك يسلط الضوء على أوجه التعاون السياسي والاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما بعد إعلان حزمة المساعدات الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار دولار، والتي تُعد خطوة مهمة في إطار الشراكة الجديدة بين الجانبين.



وأشار إلى أن هذه الزيارة تعد حدثًا نادرًا في تاريخ الاتحاد الأوروبي، إذ لم يسبق أن استضافت مؤسسات الاتحاد زعيمًا خارج الدولة الأوروبية بهذا الشكل، ما يعكس تقديرًا خاصًا لمصر ولدورها المحوري في المنطقة، ولجهودها في تحقيق الاستقرار الإقليمي ودعم السلام بعد قمة شرم الشيخ للسلام وكلمة الرئيس في البرلمان الأوروبي، إلى جانب زيارته إلى ملك بلجيكا.



