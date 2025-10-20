نشأت الديهي: حرية الصحافة جزء أساسي من بناء الدولة الحديثة

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على الأنباء المتداولة بشأن تقدّم معاون وزير السياحة والآثار ببلاغ ضد الصحفي محمد طاهر، على خلفية نشره معلومات تتعلق بوجود شبهات فساد داخل الوزارة.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية “TeN”، إن الصحفي محمد طاهر هو أول من كشف واقعة سرقة الأساورة الملكية من المتحف المصري، مشيرًا إلى أنه يقوم بدوره المهني في كشف الحقائق للرأي العام، ولا ينبغي تخويف الصحفيين أو التضييق عليهم.



وأضاف: "سيبوا الصحافة تشتغل، الصحفي ما ارتكبش جريمة، دوره إنه ينجح في كشف الفساد، واللي عنده اعتراض يلجأ لنقابة الصحفيين"، مؤكدًا أن لا أحد فوق النقد.



وأشار إلى أن تصريحات وزير السياحة كثيرًا ما تثير الجدل وتسبّب أزمات، داعيًا المسؤولين إلى تحمّل النقد وتقبّل الكلمة الصادقة التي تصب في مصلحة الوطن.



وشدّد على أن حرية الصحافة جزء أساسي من بناء الدولة الحديثة، مضيفًا: "نحتاج صحافة تخربش وتكشف وتقول الحقيقة، لأن الوطن في أمسّ الحاجة للكلمة الصادقة."

