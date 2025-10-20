قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تقدم سوزوكي جمني 2025 وكم سعرها عالميًا؟

صبري طلبه

تعزز سوزوكي من تألقها عالميًا عبر أيقونتها الشهيرة جمني، والتي تعد من أشهر السيارات الرياضية حيث تحظى بشعبية كبيرة لمحبي الطرق الوعرة، وتواصل من تألقها في اليابان بعد الكشف عن تحديثات جديدة لهذا الطراز الرياضي.

سوزوكي جمني 

حصلت السيارة على شاشة عدادات رقمية صغيرة بقياس 4.2 بوصة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه جديدة كليًا بقياس 9 بوصات، مأخوذة من شقيقتها سوزوكي سويفت، تدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مالتي فانكشن، كما تتعرف السيارة على إشارات المرور، وتدعم حماية الركاب من خلال الوسائد الهوائية.

سوزوكي جمني 

وتم تزويد جمني المُحدَّثة بمجموعة من أنظمة المساعدة المتطورة، أبرزها نظام الكبح التلقائي Dual Sensor Brake Support II، إلى جانب نظام التحذير من مغادرة المسار، والتحكم بالإضاءة العالية التلقائية؛ لتوفير رؤية مثالية أثناء القيادة الليلية.

خيارات ميكانيكية تقليدية بثبات في الأداء

تأتي سوزوكي دون تغييرات جذرية على منظومة الحركة، حيث لا تزال جمني القياسية تعتمد على محرك صغير تيربو بثلاث أسطوانات، يولد قوة 63 حصانًا، أما النسخة الأكبر "جمني سييرا"، فتم تزويدها بمحرك سعة 1.5 لتر بـ 4 أسطوانات بقوة 103 أحصنة.

سوزوكي جمني 

جميع الطرازات تأتي بخيار ناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4سرعات، ويعتمدان على نظام دفع رباعي جزئي مع قاعدة هيكل من نوع ladder frame توفر القدرة على تحمل التضاريس الصعبة.

نسخة Kei Class بمزايا ذكية

النسخة اليابانية الخاصة "Kei Class Jimny" تأتي بهيكل أكثر نحافة ليتوافق مع معايير المركبات الصغيرة في اليابان، وتتميز هذه الفئة بتقنيات إضافية مثل مرايا جانبية صغيرة مدمجة لتحسين الرؤية الجانبية وتقليل النقاط العمياء.

سوزوكي جمني 

كما تأتي بنظام تثبيت السرعة التكيفي وميزة منع الانطلاق الخاطئ إلى الخلف، أما من حيث الشكل الخارجي، فقد احتفظت جمني بمظهرها الكلاسيكي ذو الخطوط المستقيمة والملامح الصندوقية، تتمثل في روحها الأصلية التي يعتاد عليها عشاق الطرق الوعرة.

أسعار السيارة سوزوكي جمني في اليابان

تتراوح أسعار السيارة بين 1.9 و2.1 مليون ين ياباني أي ما يعادل تقريبًا من 12,800 إلى 14,400 دولار أمريكي، بينما تتراوح أسعار النسخة سييرا بين 2.27 و2.38 مليون ين، أي ما يعادل نحو 15,200 إلى 15,900 دولار أمريكي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

