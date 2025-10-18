سيارة iX3 موديل 2026.. هل تكون أيقونة BMW الجديدة وكم سعرها؟

هل تكون نسخة iX3 موديل 2026 أيقونة BMW في عالم السيارات الكهربائية، سؤال يطرح نفسه بقوة بعد أن كشفت العلامة الألمانية، أن تلك النسخة حصلت على نسبة إقبال كبيرة بشكل يفوق التوقعات، وذلك منذ أن كشف عنها النقاب في معرض ميونخ الدولي للسيارات في دورته الأخيرة.

حققت BMW بداية قوية ومذهلة مع سيارتها الكهربائية الجديدة iX3، إذ سجلت أكثر من 3,000 طلب شراء خلال أول ستة أسابيع فقط من الإعلان الرسمي عنها، ويعد هذا الرقم مؤشرًا لافتًا على الإقبال الكبير في السوق الألماني.

بي إم دابليو iX3

تجسد سيارة BMW iX3 الجديدة مفهومًا متطورًا يجمع بين الرفاهية الألمانية العريقة وأحدث تقنيات التنقل الكهربائي، هذا التوازن الفريد جعل من السيارة واحدة من أكثر طرازات الكروس أوفر ترقبًا في عام 2026.

وتقدم iX3 تجربة قيادة متقدمة على المستويين التصميمي والتقني، مع الاعتماد الكامل على منصة Neue Klasse الجديدة، التي تمثل حجر الأساس لجيل جديد من السيارات الكهربائية عالية الكفاءة.

بي إم دابليو iX3

منصة Neue Klasse والأداء الكهربائي

تعد iX3 أول طراز يتم إنتاجه على منصة BMW الكهربائية الجديدة Neue Klasse، والتي تعد قفزة تقنية في عالم السيارات الكهربائية، حيث توفر هذه المنصة مزايا متقدمة تشمل تحسين أداء القيادة، وزيادة مدى البطارية، وسرعة شحن مذهلة، ما يجعلها تمثل نقلة نوعية حقيقية في استراتيجية BMW نحو المستقبل.

بي إم دابليو iX3

وتعمل الشركة أيضًا على تطوير نسخة سيدان كهربائية بالكامل من طراز i3 بالاعتماد على المنصة نفسها، في خطوة تستهدف تعزيز حضور العلامة في سوق السيارات المستدامة دون التفريط بالفخامة المعهودة.

محركات وأداء سيارة بي إم دابليو iX3

جاءت نسخة الإطلاق من iX3، المعروفة باسم iX3 50 xDrive، بمواصفات رياضية لافتة، حيث تم تزويد السيارة بمحركين كهربائيين يولّدان قوة إجمالية تبلغ 463 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 645 نيوتن متر.

بي إم دابليو iX3

وبهذه القدرات يمكن للسيارة الانطلاق من وضع السكون 0 إلى 100 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق 4.7 ثوانٍ فقط، بينما تم دمجها ببطارية سعة 108 كيلوواط/ساعة تتيح مدى قيادة يصل إلى 644 كيلومترًا وفق معيار EP كما يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 21 دقيقة فقط باستخدام تقنية الشحن السريع.

سعر سيارة بي إم دابليو iX3

تبدأ أسعار iX3 في السوق الألمانية من 68,900 يورو، أي ما يعادل تقريبًا 80,600 دولار أمريكي.