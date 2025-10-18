قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة iX3 موديل 2026.. هل تكون أيقونة BMW الجديدة وكم سعرها؟

بي إم دابليو iX3
بي إم دابليو iX3
صبري طلبه

هل تكون نسخة iX3 موديل 2026 أيقونة BMW في عالم السيارات الكهربائية، سؤال يطرح نفسه بقوة بعد أن كشفت العلامة الألمانية، أن تلك النسخة حصلت على نسبة إقبال كبيرة بشكل يفوق التوقعات، وذلك منذ أن كشف عنها النقاب في معرض ميونخ الدولي للسيارات في دورته الأخيرة.

حققت BMW بداية قوية ومذهلة مع سيارتها الكهربائية الجديدة iX3، إذ سجلت أكثر من 3,000 طلب شراء خلال أول ستة أسابيع فقط من الإعلان الرسمي عنها، ويعد هذا الرقم مؤشرًا لافتًا على الإقبال الكبير في السوق الألماني.

بي إم دابليو iX3

تجسد سيارة BMW iX3 الجديدة مفهومًا متطورًا يجمع بين الرفاهية الألمانية العريقة وأحدث تقنيات التنقل الكهربائي، هذا التوازن الفريد جعل من السيارة واحدة من أكثر طرازات الكروس أوفر ترقبًا في عام 2026. 

وتقدم iX3 تجربة قيادة متقدمة على المستويين التصميمي والتقني، مع الاعتماد الكامل على منصة Neue Klasse الجديدة، التي تمثل حجر الأساس لجيل جديد من السيارات الكهربائية عالية الكفاءة.

بي إم دابليو iX3

منصة Neue Klasse والأداء الكهربائي 

تعد iX3 أول طراز يتم إنتاجه على منصة BMW الكهربائية الجديدة Neue Klasse، والتي تعد قفزة تقنية في عالم السيارات الكهربائية، حيث توفر هذه المنصة مزايا متقدمة تشمل تحسين أداء القيادة، وزيادة مدى البطارية، وسرعة شحن مذهلة، ما يجعلها تمثل نقلة نوعية حقيقية في استراتيجية BMW نحو المستقبل.

بي إم دابليو iX3

وتعمل الشركة أيضًا على تطوير نسخة سيدان كهربائية بالكامل من طراز i3  بالاعتماد على المنصة نفسها، في خطوة تستهدف تعزيز حضور العلامة في سوق السيارات المستدامة دون التفريط بالفخامة المعهودة.

محركات وأداء سيارة بي إم دابليو iX3

جاءت نسخة الإطلاق من iX3، المعروفة باسم  iX3 50 xDrive، بمواصفات رياضية لافتة، حيث تم تزويد السيارة بمحركين كهربائيين يولّدان قوة إجمالية تبلغ 463 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 645 نيوتن متر.

بي إم دابليو iX3

وبهذه القدرات يمكن للسيارة الانطلاق من وضع السكون 0 إلى 100 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق 4.7 ثوانٍ فقط، بينما تم دمجها ببطارية سعة 108 كيلوواط/ساعة تتيح مدى قيادة يصل إلى 644 كيلومترًا وفق معيار EP كما يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 21 دقيقة فقط باستخدام تقنية الشحن السريع.

سعر سيارة بي إم دابليو iX3

تبدأ أسعار iX3 في السوق الألمانية من 68,900 يورو، أي ما يعادل تقريبًا 80,600 دولار أمريكي.

BMW BMW iX3 سيارة BMW ix3 السيارة BMW iX3 سيارة BMW iX3 الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

محمود العارضة

لم يصدق نفسه من الفرحة.. الأسير محمود العارضة يحكي كواليس حبسه والإفراج عنه.. فيديو

لميس الحديدي

لميس الحديدي عن زيادة المحروقات: هل وصلنا للسعر العادل للتكلفة؟

السيد البدوي

أزهري: الموالد ليست بدعة أو مظهرا من مظاهر الانحراف الديني

بالصور

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج
الجينسينج
الجينسينج

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد