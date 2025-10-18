فخامة الـ 7 مقاعد.. جيب تقدم كوماندر 2025 الجديدة بهذه التجهيزات

تعد كوماندر 2025 هي واحدة من أبرز إصدارات عائلة جيب الأمريكية الحديثة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تنضم إلى عائلة الـ 7 مقاعد بتصميم عصري ومواصفات تقنية متقدمة، مع تقديمها بفئتين هما Limited+ وOverland.

محرك وأداء جيب كوماندر 2025

تأتي سيارة كوماندر بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر تيربو مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 272 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن.متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، ونظام دفع رباعي.

جيب كوماندر 2025

تقنيات وتجهيزات سيارة جيب كوماندر

داخل كوماندر نجد مساحة عائلية رحبة حيث تقدم 7 مقاعد، مع صف ثاني يمكن تحريكه حتى 14 سنتيمترًا لتوفير راحة- حسب الحاجة-، كما أن الصفين الثاني والثالث قابلان للإمالة، للاستفادة من المساحة التخزينية الداخلية.

جيب كوماندر 2025

تحتوي السيارة على شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، تتكامل مع شاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 10.1 بوصة مزودة بدعم Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي.

جيب كوماندر 2025

وتتوفر في السيارة منافذ USB في جميع الصفوف، إلى جانب خيار الشحن اللاسلكي، وزودت الفئات الأعلى تجهيزًا بسقف بانورامي، ومقعد راكب أمامي كهربائي، إلى جانب باب خلفي كهربائي، وتأتي السيارة بنظام Harman Kardon الفاخر يضم 9 سماعات ومُضخِّم بقوة 450 واط.

جيب كوماندر 2025

وتعتمد كوماندر على بنية قوية تستند إلى استخدام ما يصل إلى 79% من الفولاذ عالي الصلابة، حيث يعزز من قوة الهيكل مع تقليل ملحوظ في مستويات الضوضاء والاهتزاز داخل المقصورة، مع وسائد هوائية عالية الأداء للحماية.

جيب كوماندر 2025

وتوفر السيارة باقة متكاملة من أنظمة مساعدة السائق تشمل مثبت سرعة متكيف، تنبيه من الاصطدام الأمامي مزود بكبح تلقائي، تحذير من مغادرة المسار، مراقبة النقطة العمياء، تنبيه حركة المرور الخلفية، والتعرف على علامات السرعة، إلى جانب نظام الكبح التلقائي للمشاة وراكبي الدراجات، ومراقبة إجهاد السائق.