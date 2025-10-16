بتصميم رياضي.. ماذا تقدم بي واي دي سونج برو 2025؟

تواصل بي واي دي سونج برو من تألقها في عالم السيارات الكهربائية، ضمن موديلات 2025، حيث استطاعت هذه النسخة أن تكتسب شهرة كبيرة بين طرازات BYD، وخاصة وسط الفئات الرياضية المتعددة الاستخدام.

محرك السيارة بي واي دي سونج برو 2025

تعتمد السيارة على نظام هجين متطور قابل للشحن الخارجي، يجمع بين محرك بنزين تقليدي وآخر كهربائي، حيث يأتي المحرك البنزين بسعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات، ويولد قوة تبلغ 101 حصان، بينما يوفر المحرك الكهربائي قدرة أعلى تصل إلى 160 حصان.

بي واي دي سونج برو 2025

تسارع ومدى BYD سونج برو 2025

هذه المنظومة الثنائية تتيح للسيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.3 ثانية فقط، بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/س، مع الاعتماد على نظام الدفع الأمامي للعجلات، وتوفر النسخ العليا من السيارة مدى قيادة كهربائي يصل حتى 115 كيلومترًا.

تجهيزات ومواصفات بي واي دي سونج برو 2025

جاءت السيارة مزودة بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان، تشمل وسائد هوائية أمامية، جانبية وستائرية للحماية من الصدمات، إلى جانب أنظمة إلكترونية مثل المكابح المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC.

بي واي دي سونج برو 2025

كما تم تزويدها بنظام مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه التصادم الخلفي، بالإضافة إلى حساسات أمامية وخلفية مدعومة بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وتكتمل منظومة الأمان بمساعد صعود المرتفعات ونظام تنبيه مغادرة المسار.

بي واي دي سونج برو 2025

تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED التي تمنحها إضاءة قوية، وتتوفر بفئتين من الجنوط الرياضية المصنوعة من الألمنيوم بمقاسات 18 و19 بوصة، مع فتحة السقف البانورامية في الفئات العليا، كما تأتي المرايا الجانبية كهربائية الضبط مزوّدة بإشارات انعطاف مدمجة.

بي واي دي سونج برو 2025

تحتوي المقصورة على خمسة مقاعد فاخرة مكسوة بالجلد بتوزيع (2+3) ، ويأتي مقعد السائق في الفئات العليا بتحكم كهربائي بالإضافة إلى خواص التدفئة والتبريد، عجلة القيادة المغلفة بالجلد متعددة الوظائف، مع شاشات عرض للوسائط المتعددة والخرائط، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، مستشعرات حركة.