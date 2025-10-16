قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مختار نوح: الرئيس السيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب
المواد البترولية : زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بين 1.5 و2.5 جنيه للتر
مصطفى شلبي يتنازل عن 50% من مستحقاته لـ الزمالك
بسبب الغياب.. فصل 173 طالب بمدارس العمرانية و55 بالدقي و60 بالهرم
مختار نوح: تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية مؤامرة على مصر بدعم من الكيان الصهيوني
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
مايا دياب: بحب مصر وشعبها وحريصة على ردّ الجميل لها بمشاركتي في مهرجاناتها
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم رياضي.. ماذا تقدم بي واي دي سونج برو 2025؟

صبري طلبه

تواصل بي واي دي سونج برو من تألقها في عالم السيارات الكهربائية، ضمن موديلات 2025، حيث استطاعت هذه النسخة أن تكتسب شهرة كبيرة بين طرازات BYD، وخاصة وسط الفئات الرياضية المتعددة الاستخدام.

محرك السيارة بي واي دي سونج برو 2025

تعتمد السيارة على نظام هجين متطور قابل للشحن الخارجي، يجمع بين محرك بنزين تقليدي وآخر كهربائي، حيث يأتي المحرك البنزين بسعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات، ويولد قوة تبلغ 101 حصان، بينما يوفر المحرك الكهربائي قدرة أعلى تصل إلى 160 حصان. 

تسارع ومدى BYD سونج برو 2025

هذه المنظومة الثنائية تتيح للسيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.3 ثانية فقط، بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/س، مع الاعتماد على نظام الدفع الأمامي للعجلات، وتوفر النسخ العليا من السيارة مدى قيادة كهربائي يصل حتى 115 كيلومترًا.

تجهيزات ومواصفات بي واي دي سونج برو 2025

جاءت السيارة مزودة بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان، تشمل وسائد هوائية أمامية، جانبية وستائرية للحماية من الصدمات، إلى جانب أنظمة إلكترونية مثل المكابح المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا  EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC.

كما تم تزويدها بنظام مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه التصادم الخلفي، بالإضافة إلى حساسات أمامية وخلفية مدعومة بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وتكتمل منظومة الأمان بمساعد صعود المرتفعات ونظام تنبيه مغادرة المسار.

تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED التي تمنحها إضاءة قوية، وتتوفر بفئتين من الجنوط الرياضية المصنوعة من الألمنيوم بمقاسات 18 و19 بوصة، مع فتحة السقف البانورامية في الفئات العليا، كما تأتي المرايا الجانبية كهربائية الضبط مزوّدة بإشارات انعطاف مدمجة.

تحتوي المقصورة على خمسة مقاعد فاخرة مكسوة بالجلد بتوزيع (2+3) ، ويأتي مقعد السائق في الفئات العليا بتحكم كهربائي بالإضافة إلى خواص التدفئة والتبريد، عجلة القيادة المغلفة بالجلد متعددة الوظائف، مع شاشات عرض للوسائط المتعددة والخرائط، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، مستشعرات حركة.

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

