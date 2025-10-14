قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

لكزس تخطط لاستبدال سيارة LS بشاحنة ذات 6 عجلات

عزة عاطف

قبل أسابيع قليلة فقط، أعلنت لكزس رسميًا نهاية إنتاج سيارتها السيدان الأسطورية LS بعد أكثر من ثلاثة عقود من كونها رمزًا للفخامة اليابانية. 

لكن ما بدا وكأنه نهاية فصل في تاريخ الشركة، تحوّل إلى بداية غير متوقعة تمامًا، إذ كشفت لكزس عن مفهوم جديد لسيارة ميني فان كهربائية بست عجلات وثلاثة صفوف من المقاعد، تحمل نفس شعار LS ولكن بروح مختلفة كليًا.

 

تصميم غريب ومثير في آن واحد

يحمل المشروع الجديد اسم "اكتشف" (Discover)، ويمثل رؤية لكزس لحقبة جديدة من التصميم والتقنيات. وتبدو السيارة، التي ستعرض رسميًا في معرض اليابان للتنقل 2025، كتحفة هندسية أكثر من كونها مركبة عائلية.

يأتي التصميم بتكوين أحادي الصندوق مع قاعدة عجلات عريضة وبروزات قصيرة، مما يمنحها مظهرًا فخمًا ومستقبليًا. 

أكثر ما يلفت النظر هو العجلات الست — أربع أمامية وخلفيتان أصغر حجمًا — ما يضفي حضورًا بصريًا جريئًا لا مثيل له في فئة الميني فان.

تعتمد لكزس LS الجديدة على مصابيح LED عمودية تمتد على جانبي السيارة، مع زعنفة مضيئة في السقف تضيف طابعًا فضائيًا لتصميمها. 

وعند فتح الباب الجرار الواسع، تظهر مقصورة رحبة بإضاءة خافتة ومقاعد فاخرة موزعة على ثلاثة صفوف تتسع لستة ركاب، تم تصميمها لتمنح كل راكب تجربة مريحة أقرب إلى مقاعد الدرجة الأولى في الطائرات الخاصة.

الفكرة ليست مجرد استعراض تصميمي. فقد كشف رئيس مجلس إدارة تويوتا، أكيو تويودا، أن المشروع جاء استجابةً لتحدٍ شخصي قدمه لفريق لكزس قبل عامين، حين طلب منهم "إعادة ابتكار السيارة الرائدة" للشركة من الصفر.

ويبدو أن تويودا يرى في هذه السيارة أكثر من مجرد مركبة أرضية، إذ أشار مازحًا إلى أن المركبة الوحيدة ذات الست عجلات التي صنعتها تويوتا سابقًا كانت لونار كروزر المخصصة للسير على سطح القمر، مضيفًا: "بدأت أعتقد أنني ربما أرغب في قيادتها على الأرض".

رغم طابعها التجريبي، تؤكد تقارير من داخل لكزس أن الشركة تفكر فعليًا في تحويل المفهوم إلى طراز إنتاجي، لكن الطريق ما يزال طويلًا. فنجاح السيارة سيعتمد على مدى قدرتها على الجمع بين الرفاهية والتقنيات العالية والتصميم العملي في آن واحد.
كما أن توجهات السوق تختلف؛ فبينما تلقى سيارات الميني فان الفاخرة رواجًا كبيرًا في الأسواق الآسيوية مثل الصين واليابان، إلا أنها أقل شعبية في أمريكا الشمالية، ما يجعل مستقبلها التجاري غير محسوم.

من المتوقع أن يتوقف إنتاج Lexus LS الحالية العام المقبل، لتفسح المجال لهذا المفهوم المدهش الذي يرمز إلى تحول جذري في فلسفة لكزس من الفخامة التقليدية إلى الإبداع المستقبلي.

لكزس تخطط لاستبدال سيارة LS بشاحنة ذات 6 عجلات

لكزس
لكزس
لكزس

