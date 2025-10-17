أسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر 2025 في السعودية

تقدم تويوتا فورتشنر 2025 مظهرًا خارجيًا ينتمي إلى سيارات الـSUV المتوسطة الحجم، حيث تتسم بالمظهر الرياضي مع طول يبلغ 4,795 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,855 ملم، وارتفاعها إلى 1,835 ملم، بينما ترتكز على قاعدة العجلات بطول 2,745 ملم.

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر بجنوط ألمنيوم قياس 17 أو 18 بوصة، بحسب الفئة، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED توفر إضاءة قوية، بينما تأتي داخلية فورتشنر 2025 بتصميم عصري ومساحة تتسع لسبعة ركاب، وتتميز باستخدام الجلد الطبيعي والتفاصيل الخشبية.

وتضم السيارة شاشة وسطية تتراوح بين 8 و12 بوصة تدعم الأنظمة الترفيهية والملاحية، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي ثاني المناطق، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، قفل مركزي للأبواب، مرايات جانبية ذات تحكم كهربي.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2025 الفنية

توفر تويوتا فورتشنر 2025 خيارات متعددة من المحركات، البداية مع محرك بنزين سعة 2.7 لتر بقوة 164 حصان وعزم 245 نيوتن متر، يتوفر بنظام دفع خلفي أو رباعي.

أما المحرك الأقوى، فهو سداسي الأسطوانات بسعة 4.0 لتر، يولد 235 حصانًا وعزم 376 نيوتن متر، ويعمل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتتوفر السيارة تويوتا فورتشنر بمحركات ديزل، الأول تيربو سعة 2.4 لتر بقوة 147 حصانًا وعزم 400 نيوتن متر، والثاني الأقوى تيربو 2.8 لتر بقوة 204 حصانًا وعزم هائل يصل إلى 500 نيوتن متر، كلاهما مع نظام دفع رباعي.

تجهيزات السيارة فورتشنر 2025

تم تعزيز فورتشنر 2025 بتقنيات سلامة متطورة، حيث تختلف التجهيزات حسب الفئة، لكنها تشمل ما بين 3 إلى 7 وسائد هوائية لضمان الحماية في حال وقوع الحوادث.

ومن بين الأنظمة المتوفرة نظام التحذير من التصادم الأمامي، والمساعدة في البقاء على المسار، بالإضافة إلى مثبت سرعة متكيف يتوفر في بعض الفئات، وتتوفر كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة في الفئات الأعلى.

فيما يتعلق بالتكنولوجيا والترفيه، تأتي فورتشنر بتجهيزات عصرية تتنوع حسب الفئة، النظام الصوتي يضم من 6 إلى 8 سماعات، مع توفر نظام الشحن اللاسلكي في الفئات الأعلى، إلى جانب الكاميرات التي توفر رؤية شاملة للمحيط، مع مستشعرات الركن.

أسعار تويوتا فورتشنر 2025 في السوق السعودي

تطرح تويوتا فورتشنر 2025 في السوق السعودي بعدة فئات، بأسعار تبدأ من 123,855 ريال سعودي لفئة GX2 وتصل إلى 182,160 ريال سعودي.