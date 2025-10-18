جيش الاحتلال يعلن التعرف على هوية محتجز أعيدت رفاته من غزة أمس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن التعرف على هوية محتجز أعيدت رفاته من غزة أمس.

وأضاف جيش الاحتلال، أنه يجب أن تبذل حماس كل الجهود المطلوبة لإعادة رفات كافة المحتجزين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم رفات أسير من الصليب الأحمر في غزة.

وقال جيش الإحتلال في تصريحات له : نعش الرهينة عبر إلى إسرائيل وجثمانه يتجه إلى المركز الوطني للطب الشرعي حيث ستجرى عملية التعرف على الهوية.

ومنا جانبه قال مكتب نتنياهو إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة.