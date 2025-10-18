كارثة غذائية غير مسبوقة في غزة بسبب تدمير الاحتلال للأراضي الزراعية

معاناة إنسانية تتفاقم في القطاع المحاصر، حيث حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية داخل قطاع غزة، نتيجة التدمير الواسع الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الزراعية، ما أدى إلى أزمة إنسانية متصاعدة تهدد حياة الملايين.

الأرض التي أنبتت القمح والزيتون.. تزرع الرماد اليوم

وأشار تقرير بثته قناة القاهرة الإخبارية إلى أن القطاع الذي كان يعرف يومًا بـ"أرض القمح والزيتون"، أصبح اليوم يواجه واقعا قاسيا من الدمار والجوع، بعد عامين من الحرب التي دمرت مقومات الحياة وحرمت آلاف العائلات من مصدر رزقها الوحيد.

وأوضح التقرير أن أسعار المواد الغذائية قفزت إلى مستويات قياسية، في ظل جفاف الأراضي وندرة الموارد الأساسية.

تدمير ممنهج للأراضي الزراعية والبنية التحتية

ودمر الاحتلال الإسرائيلي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وسيطر على معظمها، ما أفقد آلاف الأسر مصادر دخلها.

وكشفت وكالة الأونروا أن سعر كيلو الطماطم ارتفع من 60 سنتًا إلى نحو 15 دولارًا في حال توافرها بالأسواق، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي يواجهها سكان القطاع في تأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية.

خسائر زراعية بمليارات الدولارات

جيش الاحتلال دمّر أكثر من 94% من الأراضي الزراعية البالغة مساحتها نحو 178 ألف ، مما خفّض الإنتاج السنوي من 405 آلاف طن إلى 28 ألف طن فقط.

كما أدت الاعتداءات إلى تدمير أكثر من 1230 بئرًا زراعيًا وإخراجها من الخدمة، إضافة إلى تدمير 85% من الدفيئات الزراعية، لتتراجع مساحة الأراضي المزروعة بالخضروات من 93 ألف دونم إلى نحو 4 آلاف دونم فقط.

سلة غذاء غزة.. فارغة إلا من الرماد

وأوضح التقرير أن هذه الخسائر الزراعية الفادحة تسببت في أضرار تُقدّر بنحو 2.8 مليار دولار خلال عامين فقط، لتصبح غزة أمام أزمة غذائية خانقة تهدد الأمن الغذائي والوجود الإنساني في آنٍ واحد.

وهكذا، تحولت سلة غذاء غزة إلى أرض جرداء، وبات الجوع أحد أسلحة الحرب التي تستهدف الإنسان والأرض والزرع معًا.