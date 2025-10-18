على غرار غزة.. ستارمر يقترح العمل مع واشنطن لصياغة خطة سلام في أوكرانيا

نقل موقع أكسيوس عن مصدر القول بأن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر اقترح العمل مع واشنطن لصياغة خطة سلام في أوكرانيا على غرار خطة ترامب لغزة .

ومنذ قليل ؛ أكد رئيس الوزراء البريطاني كيرستارمر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقادة أوربيين التزام بلاده بدعم أوكرانيا عسكريا وإنسانيا في مواجهة العدوان الروسي.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان له : ستارمر تحدث مع زيلنسكي وقادة أوروبيين عقب زيارة الرئيس الأوكراني للبيت الأبيض.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء البريطاني: القادة اتفقوا على أن السلام العادل والدائم هو السبيل الوحيد لوقف القتل نهائيا.

وتابع مكتب رئيس وزراء بريطانيا: القادة اتفقوا على مواصلة بحث كيفية دعم أوكرانيا في فترة ما قبل وقف إطلاق النار وبعده.

ومن جانبه ؛ صرح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قائلا : هدفنا المشترك يبقى تحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا.

وزاد رئيس المجلس الأوروبي: الدعم عسكريا وماليا ودبلوماسيا والضمانات الأمنية هي أسس تحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا.