الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
أخبار العالم

ستارمر: بريطانيا على استعداد لتقديم دعم فني وإنساني ومالي لإعادة إعمار غزة

ستارمر
ستارمر
علي صالح

أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالجهود المكثفة التي قادها عدد من القادة الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد أشهر من التصعيد الدموي.

وقال ستارمر، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء، إن بلاده ترحب باتفاق شرم الشيخ للسلام وتعتبره "محطة مفصلية في مسار إنهاء الحرب وإرساء الاستقرار"، مؤكداً دعم بريطانيا الكامل لتنفيذ خطة الرئيس ترامب باعتبارها الإطار السياسي الأبرز حالياً لتهيئة الظروف نحو تسوية شاملة ودائمة في الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً دولياً مكثفاً على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، بالتوازي مع العمل على تأمين مستقبل مستدام وآمن لكلٍ من الفلسطينيين والإسرائيليين. وأشار إلى أن "ترسيخ السلام مهمة معقدة تتطلب عزيمة وصبراً"، داعياً الأطراف كافة إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ، والعمل بجدية لتنفيذ بنود خطة ترامب على أرض الواقع.

وأوضح ستارمر أن بريطانيا على استعداد لتقديم دعم فني وإنساني ومالي للمشاركة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة الذي قال إن حجم الدمار فيه "يفوق الوصف ويستدعي استجابة دولية غير مسبوقة". 

وأكد أن حكومته تعمل مع السلطة الفلسطينية لتطوير مؤسساتها وإجراء الإصلاحات المطلوبة لتمكينها من أداء مسؤولياتها في المرحلة القادمة.

كما شدد على ضرورة أن تكون هناك قوة مراقبة دولية لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار الميداني، مشيراً إلى أن غياب الرقابة الفاعلة قد يؤدي إلى انتكاس الأوضاع مجدداً.

وفي لهجة حازمة، قال ستارمر إنه "لا مستقبل لغزة ولا أمن لإسرائيل طالما استمرت حركة حماس في نهج العنف وإراقة الدماء"، مؤكداً أن العالم أمام "فرصة تاريخية لإحياء حل الدولتين" بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.

وختم رئيس الوزراء البريطاني كلمته بالتأكيد على أن "إسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة هو الطريق الوحيد نحو سلام دائم"، داعياً المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم الجهود الأمريكية والعربية والدولية لتنفيذ خطة ترامب وتوسيع آفاق التسوية السياسية بما يفتح صفحة جديدة للمنطقة بعد سنوات من الصراع والمعاناة.

ستارمر بريطانيا خطة ترامب غزة قطاع غزة

