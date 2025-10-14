ستارمر: بريطانيا على استعداد لتقديم دعم فني وإنساني ومالي لإعادة إعمار غزة

أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالجهود المكثفة التي قادها عدد من القادة الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد أشهر من التصعيد الدموي.

وقال ستارمر، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء، إن بلاده ترحب باتفاق شرم الشيخ للسلام وتعتبره "محطة مفصلية في مسار إنهاء الحرب وإرساء الاستقرار"، مؤكداً دعم بريطانيا الكامل لتنفيذ خطة الرئيس ترامب باعتبارها الإطار السياسي الأبرز حالياً لتهيئة الظروف نحو تسوية شاملة ودائمة في الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً دولياً مكثفاً على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، بالتوازي مع العمل على تأمين مستقبل مستدام وآمن لكلٍ من الفلسطينيين والإسرائيليين. وأشار إلى أن "ترسيخ السلام مهمة معقدة تتطلب عزيمة وصبراً"، داعياً الأطراف كافة إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ، والعمل بجدية لتنفيذ بنود خطة ترامب على أرض الواقع.

وأوضح ستارمر أن بريطانيا على استعداد لتقديم دعم فني وإنساني ومالي للمشاركة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة الذي قال إن حجم الدمار فيه "يفوق الوصف ويستدعي استجابة دولية غير مسبوقة".

وأكد أن حكومته تعمل مع السلطة الفلسطينية لتطوير مؤسساتها وإجراء الإصلاحات المطلوبة لتمكينها من أداء مسؤولياتها في المرحلة القادمة.

كما شدد على ضرورة أن تكون هناك قوة مراقبة دولية لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار الميداني، مشيراً إلى أن غياب الرقابة الفاعلة قد يؤدي إلى انتكاس الأوضاع مجدداً.

وفي لهجة حازمة، قال ستارمر إنه "لا مستقبل لغزة ولا أمن لإسرائيل طالما استمرت حركة حماس في نهج العنف وإراقة الدماء"، مؤكداً أن العالم أمام "فرصة تاريخية لإحياء حل الدولتين" بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.

وختم رئيس الوزراء البريطاني كلمته بالتأكيد على أن "إسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة هو الطريق الوحيد نحو سلام دائم"، داعياً المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم الجهود الأمريكية والعربية والدولية لتنفيذ خطة ترامب وتوسيع آفاق التسوية السياسية بما يفتح صفحة جديدة للمنطقة بعد سنوات من الصراع والمعاناة.