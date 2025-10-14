قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
حوادث

رقص خادش بملابس خليعة.. قرار عاجل بشأن البلوجر دونا محمد

ندى سويفى

قررت جهات التحقيق بأكتوبر، استمرار حبس البلوجر دونا محمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة والتحريض على الفسق والفجور.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى دونا محمد لنشرها مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها وهي ترقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء العام.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، مقاطع فيديو تبثها المتهمة دونا محمد ، وتظهر فيها بملابس فاضحة، بهدف التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لتحقيق الأرباح ونسب مشاهدة عالية.

وضبطت الأجهزة الأمنية  البلوجر دونا محمد بعد استصدار إذن من النيابة العامة، حيث جرى ضبطها أثناء وجودها بمنطقة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزتها على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على مواد تؤكد ممارستها لهذا النشاط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

عزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية.. السجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية بأسيوط استولى على مليون جنيه

دعاء التوبة من الذنب المتكرر.. ردده بعد المغرب واغتنم الأجر

تفاصيل ثالث أيام أسبوع الدعوة الإسلامية للبحوث الإسلامية

راحة للنفس وسكينة.. لا تفوت ثواب ترديد أذكار المساء

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

هند عصام تكتب: الملك سمندس

