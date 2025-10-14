رقص خادش بملابس خليعة.. قرار عاجل بشأن البلوجر دونا محمد

قررت جهات التحقيق بأكتوبر، استمرار حبس البلوجر دونا محمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة والتحريض على الفسق والفجور.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى دونا محمد لنشرها مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها وهي ترقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء العام.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، مقاطع فيديو تبثها المتهمة دونا محمد ، وتظهر فيها بملابس فاضحة، بهدف التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لتحقيق الأرباح ونسب مشاهدة عالية.

وضبطت الأجهزة الأمنية البلوجر دونا محمد بعد استصدار إذن من النيابة العامة، حيث جرى ضبطها أثناء وجودها بمنطقة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزتها على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على مواد تؤكد ممارستها لهذا النشاط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.