ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إحالة عاطلين للمفتي قتـ لا شخصا وشرعا في قتـ ل شقيقه بشبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، إحالة أوراق عاطلين اثنين، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما على ما اقترفاه، لاتهامهما وآخر سبق الحكم عليه بالإعدام شنقا، ثم استأنف على الحكم وتم صدور حكم بالسجن المؤبد له، باستعراض القوة والعنف ضد اثنين أشقاء وقتل أحدهما والشروع في قتل الآخر، وذلك إثر خلاف سابق بينهم، وأيضا حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليويية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم في 17491 لسنة 2023 جنایات أول شبرا، والمقيدة برقم 2585 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "هشام ع ق"، 29 سنة، و"محمد ف ع"، 29 سنة، وشقيقه "أحمد ف ع" 25 سنة، بدون عمل، ومقيمان أرض نوبار أول شبرا الخيمة، أنهما في 26 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا بمحافظة القليوبية، استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليهما "رضا عبد الفتاح أبو السعود، وسعيد عبد الفتاح أبو السعود".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حضروا لحيث أيقنوا تواجدهما واعتزموا التنكيل بهما على أثر خلاف سابق بينهم، قاصدين تروعيهما وغيرهما من المارة والمواطنين أهالي وقاطني شارع أمين مشهور، لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم مستجلبين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء - آت وصفها - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وغيرهم من الأهالي والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية الآتية إذ أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه رضا عبد الفتاح أبو السعود، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية وبيضاء، آت وصفها، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى باغته الأول بإطلاق عيار ناري صوبه وتعدى عليه الثاني بسلاح ابيض واستتبعهما الثالث بطعنة بالظهر قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنهم شرعوا في قتل المجني عليه "سعيد عبد الفتاح أبو السعود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية وبيضاء، أت وصفها، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى انهالوا عليه ضرباً بأنحاء جسده قاصدين بالأسلحة حوزتهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركه المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالأوراق، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية أنفة البيان مما على النحو المبين بالأوراق، كما أن المتهمين الثاني والثالث، أحرزا أسلحة بيضاء " كذالك " دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما أن المتهم الأول، أطلق أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالأوراق.

