سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر

أكد رجل الاعمال سميح ساويرس، أنه ليس لديه مشكلة في مراجعة نفسي إذا اقتنع قائلاً : " في دراستي للمشروعات المفروض اقعد اراجع دراسات جدوى وخلافه لكن من البداية ببقى واخد قرار لكن اترك مساحه للناس من اصحاب الخبرة والدراية ومن لديهم الصبر يراجعوا القرار وإذا إعتمدوه خير وبركة وإذا لم يعتمدوه نتناقش "



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلاً:" مع النقاش ليس لديَّ مشكلة أن أراجع نفسي إذا اقتنعت وولست ديكتاتورا وقد أكون عنيدًا إذا لم أقتنع بالرأي الآخر.

ولفت إلى أنه يفضل لمن يريد الاستثمار ينبغي له النظر إلى 5 سنوات مقبلة قائلاً : “ أفضل المشروعات هي الطويلة الأجل لأن المنافسة فيها شبه منعدمة و لا أحبُّ المنافسة لان المشروعات التي بها منافسه تحتاج لخطوات أطول ولا معنديش ستعداد أدفع رشوه أو أعمل تفاصيل كتيرة”.



وأردف: "مثلا الي هيحب يقلد الجونة هيكون متأخر ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر لأنه مشروع بدأ منذ 35 عامًا".



وواصل: “ أحرصُ أن تكون مشروعاتي مختلفة وفريدة وأفضِّلُ أن أكون لاعبًا وحيدًا.. ولا أحبُّ المزاحمة”.