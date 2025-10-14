قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
سميح ساويرس: خصصت 30% من ثروتي للعمل الخيري والباقي للأولاد

هاني حسين

أكد رجل الأعمال سميح ساويرس،أنه ليس ضليعاً في إدارة المحافظ  الاستثمارية، قائلاً : "  لستُ ضليعًا في إدارة المحافظ الاستثمارية.. وهناك مجموعة تدير المحفظة الاستثمارية للعائلة لان ذلك يحتاج وقت طويل وأنا مبقاش عندي خلق أقعد في المكتب ست أو سبع ساعات يوميا   واهتمامي الأكبر الآن بالشركات الناشئة غاوي أدخل مع الاولاد الصغيرين الي عندهم افكار جديدة  بعض الشركات والمشروع يحقق نجاحا ويكبر  "


وكشف  خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”أنه يستثمر حالياً  في بديل للأسمنت.. وأن المادة الجديدة صديقة للبيئة ولا تستهلك طاقة وهذا هو المستقبل   لان مصانع الأسمن تستهلك  طاقة وتطلق إنبعثات  ولن تكون مقبولة  في المستقبل مع التغيرات المناخية وحسياسيتها.


ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : هل أزعجك خروجك من  قائمة الأغنياء  الخاصة برجال الاعمال مثل فوربس ليرد قائلاً : " مَن لديه ما يكفيه ويريد المزيد يبقى "جعان" ولم يعد هدفي زيادة الثروة".


واصل : " بالعكس هدفي الآن توزيع أموالي وإنفاق حصة الأعمال الخيرية قبل رحيلي و خصصت 30% من ثروتي للعمل الخيري والباقي للأولاد  وساهمتُ مع د. مجدي يعقوب في مستشفاه برواندا لإنقاذ آلاف الأطفال سنويًّا "


وإختتم حديثه مؤكداً : “  ربنا لم يُعطنا الثروة لنخزنها.. بل لننفقها في خدمة الناس”.
 

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

