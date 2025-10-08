قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع “ساويرس” تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين و التنقيب عن الذهب

وزير البترول خلال الاجتماع
وزير البترول خلال الاجتماع
قسم الاقتصاد

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة انتوميتالز القابضة للتعدين و رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للاستثمار، وذلك لبحث التعاون في قطاع التعدين من خلال شركة إن توميتالز ، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنقيب عن الثروات المعدنية، خاصة الذهب، ومتابعة موقف الشراكة والاستثمارات الحالية في مجال التنقيب عن الذهب وتسريع وتيرة أعمالها بالصحراء الشرقية.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية الدور الذي يلعبه كبار المستثمرين المصريين في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تواجد رجال أعمال بارزين مثل المهندس نجيب ساويرس في قطاع الثروة المعدنية يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بمصر، خاصة في ظل ما تمتلكه البلاد من موارد وثروات معدنية واعدة، و يأتي على رأسها الذهب لما له قيمة اقتصادية كبرى.

خطوات إصلاحية 

واستعرض الوزير ما اتخذته وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية خطوات إصلاحية جادة في البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التعدين، من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية". وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها منح الهيئة صلاحيات موسعة لتعزيز كفاءتها، وتمكينها من إعداد وتنفيذ استراتيجيات تطوير القطاع ، وتيسير جذب الاستثمارات بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما كان عليه في السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الهيئة الجديدة ستتولى تنفيذ عمليات المسح الجوي الشامل لتحديد أماكن تواجد الخامات والمعادن، إلى جانب معالجة وتحليل البيانات الجيولوجية التي تمثل قاعدة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية. ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستتيح للمستثمرين فهماً أدق وأعمق للمناطق الواعدة، مما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مشروعات الاستكشاف والتنقيب.

ومن جانبه، أعرب المهندس نجيب ساويرس عن تقديره للخطوات الإصلاحية التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن تنفيذ المسح الجوي واستخدام البيانات العلمية الدقيقة التي ستنتج عنه يمثلان نقلة نوعية في منهجية التعامل مع الثروات الطبيعية بمصر.

فرص هائلة للتنقيب عن الذهب

وأكد ساويرس أن مصر تمتلك فرصًا هائلة في مجال التنقيب عن الذهب، وأن هناك مسارات واعدة للاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التسهيلات والإصلاحات الجاري تنفيذها لتهيئة بيئة عمل محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على حد سواء.

حضر الاجتماع الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة،

والمهندس أحمد خيري رئيس قطاع تطوير الأعمال و الاستراتيجيات بشركة انتوميتالز القابضة للتعدين.

وزير البترول المهندس نجيب ساويرس الثروة المعدنية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

بالصور

بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس
بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس
بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية
الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية
الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

خلطة غريبة ولذيذة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص والسبانخ

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد