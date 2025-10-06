قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو ينتصر على الزمالك في اتحاد الكرة| تفاصيل خطيرة
في يوم النصر.. السفير علاء يوسف يهنئ العنانى بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
ملامح ما بعد حماس.. اللواء سمير فرج: حكومة تكنوقراط وتدريبات أمنية لفلسطينيين بمصر ولجنة دولية تشرف على إعمار غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الإثنين 6 أكتوبر 2025
المجلس الرئاسي اليمني: انتصار أكتوبر غير مسار التاريخ وعزز مكانة مصر
متحدث الحكومة: الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية
وزير البترول يتفقد الحفار البحري (القاهر-2) استعدادًا لحفر بئر جديدة لإيني الإيطالية

محمد صبيح

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه عدد من قيادات القطاع، الحفار البحري القاهر-2 أحد أجهزة الحفر المصرية التابعة لأسطول قطاع البترول، والذي تقوم بتشغيله الشركة الحديثة للحفر، وذلك في محافظة الإسكندرية استعدادًا للانتقال إلى موقع عمله الجديد لحفر البئر الاستكشافية دنيس غرب 1 X بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط في عمق مياه يصل إلى 98 متر، والذي سيتم حفره كبئر مائل ليصل إلى أعماق تتجاوز 4000 متر.

وأكد الوزير أن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة بهدف زيادة إنتاج البترول والغاز ، وضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح أن تكثيف برامج حفر الآبار الجديدة يجسد التزام شركاء الاستثمار، وعلى رأسهم شركة إيني الإيطالية، بمواصلة الاستثمار في مجالات البحث والإنتاج، بما يضمن استمرار الارتفاع لمؤشرات الإنتاج المحلي من الغاز وتحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة التي تعزز القدرة الإنتاجية لقطاع البترول المصري.

وأشاد الوزير، بما لمسه من التزام وانضباط العاملين بالشركة الحديثة للحفر، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية في مجال السلامة والصحة المهنية تعكس وعي العاملين والتزامهم بالأداء الآمن والإنتاج الفعال ، مؤكدا علي أهمية مواصلة برامج التدريب والتطوير الفني .

كما أثنى الوزير على استخدام الشركة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الحفر والسلامة والصحة المهنية، كأول شركة تطبق هذا التوجه .

وشهد الوزير في مستهل الزيارة فيلماً وثائقياً استعرض اجراءات السلامة و الإمكانات الفنية لجهاز الحفر القاهر-2.

وفي الوقت نفسه، تم تقديم عرض موجز عن أنشطة الحفر في حقل دنيس، الذي تنفذه شركة بتروبل، وهي الشركة القائمة بالعمليات المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني.

والتقي الوزير مع فريق العمل المسؤول عن إدارة العمليات علي الحفار ، مثمنًا الجهود المبذولة لرفع كفاءة التشغيل.

ويشار الي ان الحفار البحري القاهر-2 يعد نموذجا لقدرات مصر في مجال الحفر لابار البترول والغاز ، حيث يتميز بتصميم يجمع بين القوة والسلامة والكفاءة، وبقدرة حفر تصل إلى عمق 30 ألف قدم. ومع تطبيق أحدث نظم التشغيل و التكنولوجيا بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية ، أصبح الحفار قادرًا على تنفيذ عمليات الحفر بدقة أعلى وكفاءة وذكاء أكبر، مما يعزز مكانته كشريك موثوق في تنفيذ أكثر عمليات الحفر البحرية تحديًا في المنطقة.

