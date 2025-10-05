قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البحر الأحمر.. بروتوكول تعاون بين "حياة كريمة" ووزارة الصحة وقطاع البترول لإنشاء وحدة غسيل كلوي جديدة بمستشفى الغردقة العام

شهدت محافظة البحر الأحمر توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، لإنشاء وحدة غسيل كلوي جديدة متكاملة بمستشفى الغردقة العام، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر ،والدكتور إسماعيل العربي مدير مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر.

وجاء توقيع البروتوكول بالتعاون مع قطاع البترول ممثلًا في شركة جمسة للبترول، وبمشاركة شركات جابكو والشركة العامة للبترول وبتروجيت وسوكو، ضمن جهود تكامل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وقطاع البترول في دعم الخدمات الصحية بالمحافظة وتطوير البنية التحتية الطبية.

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن إنشاء وحدة غسيل كلوي حديثة سيسهم في تخفيف معاناة المرضى ودعم مستشفى الغردقة العام بأحدث الإمكانات الطبية، تنفيذًا لتوجه الدولة نحو الارتقاء بالقطاع الصحي في مختلف المحافظات.

وقالت الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، إن التعاون بين مؤسسة حياة كريمة وقطاع البترول يعكس نموذجًا حقيقيًا للشراكة الفاعلة في خدمة المواطنين، مؤكدة أن المحافظة تدعم بقوة المبادرات التنموية التي تلبّي احتياجات المواطنين وتوفر خدمات نوعية خاصة في قطاع الصحة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المشروع الجديد يأتي استكمالًا للجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وقطاع البترول لتحقيق تنمية متكاملة، مؤكدة أن إنشاء الوحدة يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي البحر الأحمر.

من جانبه، صرّح الدكتور إسماعيل العربي مدير مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، أن الوحدة الجديدة ستُجهز بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي لتوفير خدمة طبية متميزة للمرضى، موضحًا أن هذا التعاون يعزز قدرات مستشفى الغردقة العام على تقديم خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات المواطنين في بيئة علاجية متكاملة.

