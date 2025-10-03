وزير البترول يبحث مع بتروناس الماليزية تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجال الغاز الطبيعي

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أبانج يوسف نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية لمشروعات الغاز الطبيعي المُسال والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لقطاع الغاز بمصر، في ضوء استثمارات بتروناس وشراكتها مع شركة شل في حقول غرب الدلتا العميق ومجمع الغاز الطبيعي المسال بإدكو.

حضر اللقاء المهندس محمود عبدالحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والمهندس هانى عصمت الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر .

وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون والمشروعات المشتركة، والحلول التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز القدرة التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، بما يحقق قيمة مضافة ويدعم خفض الانبعاثات.

وأشاد الوزير بدور الشركة الماليزية في مصر وما تبذله من جهود بمشروعات الغاز الطبيعى ، معرباً عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مجال البحث عن الغاز الطبيعى في ضوء الفرص الواعدة.

ومن جانبه، أكد أبانج يوسف على اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول التي تمثل حجر الأساس في خطط العمل بمنطقة حقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط ، مؤكداُ على ثقة الشركة في مناخ الاستثمار في مصر ورغبتها في توسيع استثماراتها.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي ، واستمرار التنسيق بين فرق العمل لتحقيق أفضل استفادة اقتصادية وتشغيلية من البنية التحتية والمشروعات المشتركة .

كما وجّه نائب رئيس شركة بتروناس دعوة لوزير البترول لزيارة العاصمة الماليزية لبحث فرص جديدة للتعاون.