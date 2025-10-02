مجلس التعاون الخليجي

أعلنت شركة بدرالدين للبترول أنه يتم حاليًا تصنيع أول رأس حفر مصري بقطر 17.5 بوصة، والذي تم تصميمه وتصنيعه خصيصًا للشركة، والمتوقع الانتهاء منه في غضون الأسابيع المقبلة، بما يدعم توطين صناعة هذا النوع من المهمات، كما أعلنت نجاح تجارب حفر الآبار برؤوس الحفر المعاد تأهيلها بالتعاون مع شركة تنمية للبترول.

ونظمت شركة بدرالدين للبترول لقاء، اليوم الخميس، استعرضت خلاله ما يحققه تصنيع وإعادة تأهيل رؤوس الحفر في مصر من مساهمات للاقتصاد المصري، من حيث توفير فرص العمل وتوفير العملة الأجنبية والنفقات، كما يحقق فوائد استراتيجية للدولة كتقليل الاستيراد وتوطين التكنولوجيا، إضافة إلى أثرها البيئي الإيجابي المتمثل في خفض كبير لانبعاثات الكربون والمخلفات الصناعية.

وتم التأكيد على أن هذا النجاح يقف وراؤه التعاون المثمر والدعم المقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، والحرص على تقديم الحلول المبتكرة التي تدعم عمليات الإنتاج، وريادة بدرالدين في دعم مبادرتي تصنيع رؤوس الحفر محلياً وإعادة تأهيل رؤوس الحفر. وكذلك التعاون مع شركة المسلة، المصنعة لرؤوس الحفر ومقدمة خدمة إعادة التأهيل، بالاشتراك مع شركة تنمية.

وتم خلال اللقاء عرض نموذج محاكي ثلاثي الأبعاد لأول رأس حفر مصرية بالحجم الطبيعي، وتزيّن النموذج بألوان العلم المصري.

وتوجه المهندس أشرف عبد الجواد، رئيس شركة بدرالدين للبترول، بالشكر لإدارة الحفر بالشركة لدورها البارز في التنفيذ.

ر ح م ن

/أ ش أ/

السابق

