نقيب البترول: قانون العمل الجديد هدية الرئيس السيسي لعمال مصر

شاركت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، في الندوة التثقيفية التي نظمتها شركة تاون جاس برئاسة المهندس محمد فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حول قانون العمل الجديد، بحضور نخبة من قيادات الشركة والنقابة العامة ولجنة الشركة النقابية.

وخلال كلمته، أكد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن قانون العمل الجديد هو هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر بمناسبة عيد العمال الماضي، في إطار حرص الدولة على دعم حقوق العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار في بيئة العمل.

وأشار إلى أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات ويعزز مناخ العمل الآمن والمستقر.

وأشاد صابر بالدور الكبير الذي قام به وزير العمل محمد جبران، وجهوده الحثيثة في جميع مراحل إعداد ومراجعة وإصدار القانون، بما يعكس اهتمام الوزارة بالحوار المجتمعي ومراعاة مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

كما شدد على أن النقابة العامة للبترول تضع على عاتقها مسؤولية نشر الوعي القانوني بين العاملين في مختلف مواقع العمل، من خلال الندوات والبرامج التثقيفية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون ودعم بيئة العمل المنتجة.

من جانبه، أكد المهندس محمد فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تاون جاس، أن الشركة تحرص على دعم كافة المبادرات والبرامج التوعوية التي تسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز ثقافة الوعي القانوني لدى العاملين.

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق الاستقرار الوظيفي، مشيدًا بالتعاون المثمر مع النقابة العامة للعاملين بالبترول في تنظيم هذه الفعاليات الهادفة.

وأوضح المحاسب أحمد السروجي، الأمين العام للنقابة العامة، أن الندوة تأتي ضمن خطة مدروسة وضعتها النقابة لنشر الثقافة العمالية والتشريعية في مختلف الشركات، مشيرًا إلى أن فهم القانون يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار الوظيفي. وأضاف أن النقابة تعمل بتنسيق وثيق مع إدارات الشركات ولجانها النقابية لتنفيذ برامج توعوية مستمرة تواكب تطورات سوق العمل.

ومن جانبه، أكد محمد أبو العطا، مساعد رئيس الشركة للشؤون الإدارية، أن تنظيم هذه الندوة يعكس اهتمام الشركة بالعنصر البشري، مشيرًا إلى أن الثقافة القانونية تمثل أحد أهم ركائز تطوير بيئة العمل وتحقيق التواصل الفعّال بين الإدارة والعاملين.

وأشاد بدور النقابة العامة للبترول في نشر الوعي العمالي داخل مواقع العمل، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الطرفين يصب في صالح العامل والمنظومة الإنتاجية ككل.

وأكد الدكتور أشرف المحروقي، النائب الأول لرئيس النقابة العامة، أن هذه الندوة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين النقابة والشركات في تعزيز الوعي القانوني داخل مواقع العمل، موضحًا أن الفهم الصحيح للتشريعات يعزز الانضباط ويحقق بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل.

كما أعرب محمد فاروق، مساعد رئيس الشركة للعلاقات العامة، عن تقديره للتعاون مع النقابة العامة في تنظيم الندوة، مؤكدًا أن إدارة الشركة تدعم كل ما من شأنه رفع كفاءة العاملين وزيادة وعيهم القانوني بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام.

كما شددت عايدة محي الدين، نائب رئيس النقابة العامة لشؤون المرأة، على حرص النقابة في إيصال الثقافة القانونية إلى جميع العاملين والعاملات على حد سواء، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشاد محمد السيد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة تاون جاس، بالتعاون القوي بين اللجنة النقابية والنقابة العامة وإدارة الشركة، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعزز ثقافة العمل المؤسسي وترسخ الالتزام بالقانون داخل بيئة العمل.

كما قدّم الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، محاضرة شاملة تناول فيها أهم النقاط الجوهرية في قانون العمل الجديد، موضحًا أبرز الفوارق بينه وبين القانون القديم، والميزات التي تميّزه في تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأكد أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتعزيز بيئة العمل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، مشيرًا إلى أن فهم العاملين لمواد القانون يمثل خطوة أساسية نحو تطبيقه بكفاءة على أرض الواقع.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول أن هذه الندوة تأتي في إطار استراتيجية واضحة تستهدف رفع الوعي التشريعي بين العاملين، وترسيخ ثقافة القانون كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الوظيفي والعدالة داخل مواقع العمل بالقطاع.