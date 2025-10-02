قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاف يحسمها .. تطور جديد بـ ذهاب الزمالك وديكداها الصومالي في الكونفدرالية
الشرطة البريطانية: مصرع شخصين بحادث الهجوم على «كنيس يهودي» في مانشستر
وزير البترول: توقيع 3 اتفاقيات مع إمارة الفجيرة لتخزين وتداول الخام
تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف هامش أرباح المطورين العقاريين
أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
اقتصاد

وزير البترول: توقيع 3 اتفاقيات مع إمارة الفجيرة لتخزين وتداول الخام

كريم بدوي
كريم بدوي
ولاء عبد الكريم

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، التوقيع على اتفاقية تعاون لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتداول الزيت الخام و المنتجات البترولية بحوض البحر المتوسط بمنطقة العلمين .

و يستهدف المشروع تطوير ميناء الحمراء في إطار التعاون والتكامل مع مؤسسة الفجيرة للنفط والغاز ،  ويشمل التعاون نقل الخبرات وتطبيق أحدث النظم والتقنيات المعمول بها ، بما يعزز كفاءته ويرتقي به للمستويات العالمية .

و يعد المشروع أحد ركائز تنفيذ محور التعاون الإقليمي ودعم الدور المصري كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة ضمن إستراتيجية وزارة البترول والذي يهدف لتعزيز شراكات الدولية في هذا المجال بما يحقق الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية والموقع الجغرافي المتميز .

كما وقع الجانبان عقد لتخزين البترول الخام بالتسهيلات التخزينية الخاصة بميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة بما يؤدي لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والعوائد من البنية التحتية المصرية وفق المحور الثاني من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية واستثمار الموقع الفريد للميناء وبنيته التحتية المتطورة ليكون مركزا استراتيجياً لتخزين ونقل الخام .

كما تم أيضاً توقيع اتفاق تجاري لتوريد المنتجات البترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول .

وعقب التوقيع تم عقد اجتماع مع  ممثلي الجانبين و أشار  الوزير خلال الاجتماع الي تطلع مصر لتنفيذ مشروعات إستراتيجية ، لتعزيز التعاون بين مصر والإمارات في قطاع البترول والغاز.

ومن جانبه أوضح  مدير الديوان الأميري بالفجيرة حرص الجانب الاماراتي علي الاستثمار في سوق الطاقة المصري وتنفيذ مشروعات استراتيجية طويلة الأجل تعكس متانة العلاقات بين الشقيقتين مصر والإمارات.

رافق الوزير كل من المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول و المهندس وائل لطفي رئيس الادارة المركزية للمشروعات بالوزارة و الدكتور محمد الباجوري المشرف علي الادارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" .

مشروعات الإدارة المركزية البترول الصحراء

