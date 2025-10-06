قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير البترول: ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج بالصحراء الغربية

ولاء عبد الكريم

في إطار الجولات الميدانية المفاجئة والمتواصلة لمتابعة سير العمل ومعدلات الأداء بالشركات البترولية، أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة مفاجئة عصر أمس لمقر شركة بدرالدين للبترول، إحدى شركات إنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية.

وعقب الزيارة، وجه الوزير بعقد اجتماع في وقت مبكر صباح اليوم مع قيادات الشركة، لمتابعة موقف الإنتاج وخطط وبرامج حفر الآبار، ومتابعة تطبيق ضوابط السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في مواقع العمل.

وتأتي الجولة في إطار حرص الوزير والقيادات علي المتابعة الميدانية المنتظمة والتواصل المباشر مع  القيادات التنفيذية والعاملين لتقديم أوجه الدعم اللازمة لتذليل أي تحديات، بما يضمن استمرار الإنتاج وزيادة معدلاته، ودعم جهود البحث والاستكشاف للوصول إلي اكتشافات جديدة تضاف الي القدرة الإنتاجية للقطاع من أجل تأمين احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد .

وخلال الاجتماع الذي عقد في وقت مبكر صباح اليوم، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن التعجيل بمشروعات الإنتاج والاستكشاف يمثل أولوية قصوى لقطاع البترول، باعتباره السبيل لتحقيق زيادة مستمرة في معدلات الإنتاج، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف الوزير أن المتابعة المستمرة والتوسع في تطبيق الحلول المبتكرة واستخدام التكنولوجيا الحديثة تمثل ركائز أساسية لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن أي زيادة في الإنتاج، مهما كان قدرها، لها اثر مباشر في تخفيف أعباء الفاتورة الاستيرادية.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية المنتظمة من القيادات، وفي مقدمتهم رؤساء الشركات، في مواقع العمل والحقول، لمتابعة التنفيذ علي أرض الواقع ودعم فرق العمل وضمان الالتزام بضوابط السلامة وحماية البيئة، حفاظاً على العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية لقطاع البترول ، معرباً عن شكره وتقديره لكل فرق العمل في مواقع قطاع البترول المختلفة التي تشارك بمجهوداتها في توفير شرايين حياة من إمدادات الطاقة للمواطن المصري وقطاعات الإنتاج والخدمات .

واستمع الوزير إلي ما استعرضه المهندس اشرف عبدالجواد رئيس شركة بدرالدين للبترول حول الموقف التنفيذي لبرامج الحفر والانتاج والاستكشاف في اطار الموازنة الحالية للعام المالي 2025/2026 ، ومدي الالتزام بمعدلات التنفيذ ، والخطط المستهدفة ، إلي جانب الاستمرار في تطبيق احدث نظم السلامة وحماية البيئة بمواقع عمل الشركة .

وفي نهاية الزيارة، وجه الوزير بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات التي تضمن رفع كفاءة الأداء في تنفيذ خطط العمل بمواقع الشركة، و الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استغلال الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج ، موجها الشكر والتقدير لفريق عمل الشركة والعاملين بمواقعها بالصحراء الغربية .

شارك في الزيارة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والاستاذ احمد راندي رئيس الادارة المركزية للإتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية .

وزير البترول البترول بالشركات البترولية إنتاج البترول والغاز احتياجات السوق الاستيراد

