باحث: قرار زيادة إنتاج البترول كان متوقعا ويتلخص في استعادة أوبك لحصتها السوقية

قال ياسر هلال، الباحث في شؤون الطاقة، إن قرار زيادة إنتاج البترول كان متوقعا ويتلخص في استعادة أوبك أو الدول النفطية الخليجية في استعادة حصتها السوقية، والتي كانت تضحي فيها عمليا للحفاظ على استقرار الأسعار والأسواق، مشيرا إلى أن البعض تحدث عن تغيير الاستراتيجية دول أوبك، أو أوبك بلس من حماية الأسعار والاستقرار إلى حماية الحصة السوقية، ولكن هذا الرأي غير دقيق.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، أن هذه الاستراتيجية متكررة منذ عام 1985 منذ قيام أول حرب أسعار بين دول الخليج وإيران لاستعادة الحصة السوقية، وتكررت عدة مرات منها في 2014 و2016 عندما انهار السعر من 126 دولار وتم إنشاء تحالف أوبك بلس.

وتابع أن ما يحدث حاليا هو استعادة الحصة السوقية التي ضحت بها أوبك بلس والتي لها علاقة بتخفيضات طوعية، وتم إلغاء التخفيض الطوعي الثاني الذي كان بحدود 2.2 مليون برميل يوميا والتزمت به الأعضاء بشكل طوعي.